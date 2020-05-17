Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayatını kaybeden emekli öğretmen, bestekar ve köşe yazarı Beyazıt Sansı'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Edirne'den kısa kısa
17.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:18

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayatını kaybeden emekli öğretmen, bestekar ve köşe yazarı Beyazıt Sansı'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Gürkan mesajında, Sansı'ya Allah'tan rahmet dileyerek, Edirne'nin kültür ve sanat alanında önemli bir değerini yitirdiğini belirtti.

Beyazıt Sansı'nın büyük bir Edirne sevdalısı olduğunu ifade eden Gürkan, mesajında şunları kaydetti:

"Beyazıt hocamız şehrimizin kültür ve sanat hayatına ismini altın harflerle yazdırdı. Yazdığı, bestelediği Kırkpınar Marşı her pehlivanın dilinde, yağlı güreş sevdalılarının hafızalarında. Beyazıt hocamız tam bir Edirne ve Kırkpınar sevdalısı insandı. Eğitimciydi, söz yazarıydı, bestekardı, gazetelerdeki köşe yazılarıyla her zaman Edirne için tavsiyeler veren, içindeki Edirne aşkını kaleme alarak bir çok kişiyle paylaşan değerli bir ağabeyimizdi. O, Edirne'ye kalıcı bir iz bıraktı. O'nu asla unutmayacak ve kalbimizde yaşatacağız. Değerli bu¨yu¨gˆu¨m, kıymetli meslektaşım Beyazıt hocama Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkarak sohbet etti

Keşan'da koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında bir hafta sonra tekrar sokağa çıktı.

Geçen hafta 4 saat dışarı çıkan binlerce kişi bugün yine sokağa çıkma imkanı buldu.

Bazı yaşlılar evlerinin önünde oturmayı tercih ederken bazıları da Cumhuriyet Meydanı'nda arkadaşları ile buluşarak sohbet etmeyi tercih etti.

Üreticinin elindeki ürünleri belediye satın aldı

Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerinde tezgah açmayan Kadıköylü üreticilerin yetiştirdiği sebzeler, Keşan Belediyesi ve STK'lar tarafından satın alındı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele etikleri zor günlerde her zaman üreticilerin yanında olduklarını belirtti.

Helvacıoğlu, ilçede koronavirüs tedbirlerini kapsamında alınan önlemlere herkesin uymasını istedi.

TÜ "Uzak Değiliz" adlı sanal sergi hazırladı

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öncülüğünde Trakya ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Resim Ana Sanat Dalı lisansüstü öğrencileri, Gençlik Haftası dolayısıyla "Uzak Değiliz" adlı sanal sergi hazırladı.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamada, sosyal mesafe kurallarında uyularak hazırlanan serginin sanal ortamda sanatseverlerin beğenisine sunulduğu belirtildi.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını içine alan Gençlik Haftası'nı hazıladıkladıkları sergiyle kutladıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sergiyi sanal ortamda açtıklarını aktaran Tüzün, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde, örgün eğitimlerine ara verilen öğrencilerimiz, herkes gibi sosyal izolasyona uyarak, çevrelerinden, arkadaşlarından veya yakınlarından uzak kaldılar. Ama üretme, bir ürün ortaya koyma sevdalarından kolay kolay vazgeçmediler. İşte tam da bu noktada bizler de gençlerimizin enerjisini, sanata olan bağlılığını ve milli değerlere gösterdikleri sevgiyi bir sergiyle buluşturmak istedik. Çalışmanın sonunda ortaya harika bir sinerji çıktı. Öğrencilerimize teşekkür ediyor, tüm sanatseverlere iyi seyirler diliyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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