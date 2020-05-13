Edirne'den kısa kısa Edirne'de, KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu toplantısı düzenlendi.

Edirne'de, KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu toplantısı düzenlendi.

Vali Ekrem Canalp başkanlığında, telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, yürütülen projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Edirne'ye gönderilen 16 milyon 544 bin 407 liralık ödenekle, kent genelindeki yatırımlarla ilgili şu bilgiler aktarıldı:

"Ulaştırma sektörüne 5 milyon 292 bin lira ayrılmıştır. Söz konusu ödenek ile 134 ulaştırma projesi yapımı planlanmıştır. Bir menfez, 300 metre beton V kanal ile 158 bin 600 metrekare kilitli parke taşı uygulaması yapılacaktır. İçme suyu sektörüne 8 milyon 810 bin 959 lira ayrılmıştır. Bu ödenek ile 87 içme suyu projesi yapımı planlanmıştır. Atık su sektörüne 376 bin 100 lira ayrılmış, bu ödenek ile 5 kanalizasyon projesi planlanmıştır. Küçük ölçekli sulama sektörüne ise 80 bin lira ayrılmıştır. Bu ödenek ile sulama projesi planlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden ilçelerin hesabından yüzde 10 oranında kesilerek Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılan 1 milyon 654 lira ödeneğin 800 bin lirası ile koruge boru alımı 300 bin lirası ile iş makinesi lastiği alımı, 554 bin 440 lirası ile bitüm alımı işleri için kullanılmasına karar verilmiştir. Geriye kalan 330 bin 888 lira ise yıl içinde ihale ilanı giderleri, kırtasiye giderleri, büro ekipman ve malzeme alımları işlerde kullanılmak üzere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yönetim gideri olarak ayrılmıştır."

Edirne Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Edirne Belediye Meclisinin 2020 yılındaki ikinci olağanüstü toplantısı Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı öncesinde Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, kent merkezinde devam eden altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bugüne kadar yapılan altyapı çalışmalarını değerlendiren Tetik, çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Belediye Meclisi, olağanüstü toplantıda gündemdeki 4 maddeyi görüşerek karara bağladı.

Toplantıda, Hıdırbaba tabya girişinde belediyenin kullanımında olan 5 bin 129 metrekarelik alanın müze tarafından kullanılmak üzere Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesi ile sınırlı olacak şekilde koronavirüs önleme tedbirleri dönemi içerisinde gelir desteği yapılması, belediye kiracılarından kira veya ecrimisil bedellerinin alınmaması ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan iş yerlerinden bu dönemle sınırlı olmak üzere katı atık taşıma ve toplama ücreti alınmaması oy birliğiyle karara bağlandı.

Kaynak: AA