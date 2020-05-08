Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
08.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:28

Edirne Valiliği koronavirüs salgınıyla mücadelede kentte önemli mesafe katedildiğini belirtti.

Edirne Valiliği koronavirüs salgınıyla mücadelede kentte önemli mesafe katedildiğini belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Edirne'de vaka sayılarındaki azalmanın, Edirne halkının tedbirlere büyük ölçüde uyması sonucunda başarıldığı belirtildi.

Bu başarının iyilik hali, bir rahatlama ya da gevşemeyi kesinlikle getirmemesi istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları korumak adına, sorumluluk duygusu içerisinde tedbirleri uygulamaya devam etmeli ve kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Evde kalmaya, zorunlu hallerde ev dışına çıktığımızda da sosyal mesafeyi korumaya devam edelim! Bu mücadeleyi hep birlikte başaracağız ! Sağlıkla kalın."

Süloğlu'nda berberlere tek kullanımlık malzemeler dağıtıldı

Süloğlu Belediyesi hafta başında açılış için hazırlık yapan berber ve kuaförlere tek kullanımlık tıbbi malzemeden oluşan set dağıttı.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 aydır kapalı olan berberlerin zor günler geçirdiğini belirtti.

Koronavirüs salgınını hep birlikte elle vererek atlatacaklarını ifade eden Ormankıran, şunları kaydetti:

"Belediye olarak ilçemizde bulunan berberlerimize 10 parçadan oluşan ve meslekleri gereği kullandıkları malzemeleri bugün teslim ettik. Bu 10 parça malzeme içerisinde tek kullanımlık havlu, tek kullanımlık tıraş örtüsü, şampuan seti, kolonya, jilet seti, traş sabunu, tek kullanımlık boyun bandı, maske, bone ve eldiven ile birlikte müşterilerinin de kullanacağı el dezenfektanı verdik."

Ormankıran, amaçlarının ilçedeki tüm vatandaşların sağlığını korumak olduğunu vurguladı.

"Ramazan Sohbetleri" başladı

Trakya Üniversitesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında, tüm etkinliklerini dijital ortamda sürdürmeye devam ediyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesi bu kapsamda, yeni bir kültür hizmeti olarak "Ramazan Sohbetleri" adında bir etkinlik başlattı.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları ve özel konuklar, kamera karşısına geçerek, Ramazan'ın manevi atmosferini evlere taşıyacak.

"Ramazan Sohbetleri" etkinliği Ramazan boyunca her gün devam edecek ve yeni programlar her gün saat 19.30'da internet ortamında yayınlanacak.

Yeni ve eski tüm programlar üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haberler
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haberler
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada! Haberler
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Muğla'da boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti
Muğla'da boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
'Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok' diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
"Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok" diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi
Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi
13 yaşındaki kızı taciz edip kaçırmaya çalışan 3 şüpheli, mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi
13 yaşındaki kızı taciz edip kaçırmaya çalışan 3 şüpheli, mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü
'Komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
"Komando dede" olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit...
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun...
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Irrfan Khan Bülent Ersoy Ersin Korkut
Spor Arda Turan Loris Karius Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Karar Mayıs Kadın Sabah
Şu an buradasınız: Edirne'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 11:57:31. #1.15#
title