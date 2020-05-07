Edirne'den kısa kısa

Edirne Valiliği himayesinde kurulan Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi (PROMER) "Hayalimdeki Edirne" isimli proje kapsamında 7'den 70'e her yaş grubuna nasıl bir Edirne hayal ettiklerini sordu.

Edirne Valiliği himayesinde kurulan Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi (PROMER) "Hayalimdeki Edirne" isimli proje kapsamında 7'den 70'e her yaş grubuna nasıl bir Edirne hayal ettiklerini sordu.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşlara bir cümle ile "Hayalinizdeki Edirne nasıl olmalı?" sorusu sorularak, cevaplardan oluşan kısa video hazırlandı.

Vatandaşların yaşadıkları şehrin bugününe ve geleceğine dair düşünce ve fikirlerini öğrenmeye yönelik şehrin farklı noktalarında sokak röportajları ile çekimler yapıldı.

Röportajlarda vatandaşlar genel olarak daha yeşil, yaşanabilir, engelsiz, kültür ve turizm kenti hayal ettiklerini belirtti.

Çekimlerin derlemesi ile oluşturulan "Hayalimdeki Edirne" videosu, kent için yapılabilecek düzenlemelere ilişkin vatandaşların düşüncelerinin kısa bir bölümünü oluşturuyor.

Berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Edirne Belediyesi, kentte faaliyet gösteren yaklaşık 400 iş yerinde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, salgın sona erene kadar kuaför, berber ve güzellik merkezlerine verecekleri maske, eldiven, dezenfeksiyon ve iş yerlerinin dezenfektesi gibi hizmetlerini ücretsiz sürdüreceklerini söyledi.

Bazı iş yerlerinin koronavirüs kapsamında çok uzun süredir kapalı olduğunu hatırlatan Gürkan, yaklaşık 2 aydır dükkan kapatan esnafın zor günler geçirdiğini belirtti.

Bugün kentteki kuaför, berber ve güzellik merkezlerinin dezenfeksiyonuna başladıklarını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Maske, eldiven, kolonya, el dezenfektanı ve iş yerlerinin dezenfeksiyonlarını ücretsiz yaparak, esnafımıza bir nebze de olsa destek olmaya çalışıyoruz. Kriz bitene kadar hem halkımızın hem de çalışanların sağlığı için bu desteğimiz devam edecek. Şimdiden berberlere, kuaförlerine ve güzellik merkezlerinde çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Ama lütfen hem kendinizin hem de müşterilerinizin sağlığını koruyarak, o kriterlere mutlak suretle uyarak, sayılı sayıda müşteri alarak, dezenfektan işlemlerini yapmadan ikinci müşteriyi almayarak, bu kurallara uyarak çalışmaya mutlak suretle özen gösterin."

Edirne Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Selçuk Gül de Belediye Başkanı Gürkan'a teşekkür etti.

TBMM 100. Yıl Sergisi'nde TÜ'den 2 eser yer aldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün ve Dekan Yardımcısı Doçent Ayhan Çetin'in eserleri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesince düzenlenen "Türkiye Büyük Millet Meclisi 100. Yıl Sergisi'nde yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den yüzlerce sanatçı akademisyenin eserleri ile başvurduğu sergide farklı tekniklerle oluşturulmuş 69 eser sergilendi.

Prof. Melihat Tüzün sergide, "Kış Biterken" isimli tuval üzerine akrilik boya tablosu, Çetin'nin ise aynı teknikle hazırlanan "Issız Yer" isimli tablosu seçkide yerini buldu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sanal ortama taşınan sergiye http://ahbvsanat.hacibayram.edu.tr/Index/Sergi/6 adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA