Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
04.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:36

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Edirne'de modern sulama sistemlerini yaygınlaştırarak, üretimin artmasına katkı sağlıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Edirne'de modern sulama sistemlerini yaygınlaştırarak, üretimin artmasına katkı sağlıyor.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlandığı belirtildi.

Edirne'de 2020 yılı sulama sezonunda 395 bin 490 dekar arazinin sulanacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Edirne'de inşaatları devam eden en önemli sulama projelerinin başında Çakmak Barajı 1. Merhale Projesi ve Hamzadere Barajı Sulaması gelmektedir. Her iki iş kapsamında 680 bin 440 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 986 milyon 638 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir.

DSİ, ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

AK Parti İl Teşkilatı'ndan Boyacıoğlu ailesine geçmiş olsun ziyareti

Edirne'de İstasyon Mahallesi'ndeki yapı markette meydana gelen yangın sonrası AK Parti Edirne İl Teşkilatı, mülk sahibi Mümin ve Murat Boyacıoğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti'den yapılan açıklamada, yangının can kaybı ya da yaralanma olmadan atlatılmasının tek teselli kaynağı olduğunu belirtilerek, "AK Parti ailesi olarak vatandaşlarımızın mutlu günde olduğu gibi üzüntülü günlerinde de yanında olmaya gayret gösteriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ziyarete, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Gökhan Balta, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, AK Parti Belediye Meclis üyeleri Mehmet Çapoğlu ve Engin Makak katıldı.

CHP Edirne İl Örgütü'nden "Edirne İmece'ye destek

CHP Edirne İl Örgütü, Edirne Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattığı "Edirne İmece" yardım programına gıda kolisi yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, CHP Edirne İl Örgütü, program sayesinde 210 aileye yardımda bulundu.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne İmece programı kapsamına yapılan bağışlarla bugüne kadar 7 bin aileye gıda yardımında bulunulduğunu belirterek, "İmece bizim kültürümüzde, genetiğimizde, yapımızda var. Yaklaşık bir aydır da bu programla bir taraftan ayni bağışları kabul ediyoruz, gıda bağışlarını kabul ediyoruz, temizlik malzemesi, kitap, kırtasiye, giysi, oyuncak gibi bağışları kabul ediyoruz. Bir taraftan da ihtiyacı olan vatandaşlarımızın taleplerini alarak, onların evine kadar ulaşarak bu yardımları kimse görmeden, kimse bilmeden yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan zor günlerde belediye tarafından başlatılan kampanyaya destek vererek ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

"İstanbul Sözleşmesi feshedilsin"

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni, sözleşmenin 80. maddesi gereğince feshedebileceğini savundu.

Demirkıran, yaptığı yazılı açıklamada, Saadet Partisi olarak sözleşmenin bir an önce feshedilmesini talep ettiklerini belirtti.

Sözleşmenin aileleri yıktığını ve eşcinselliği teşvik ve koruma altına aldığını öne süren Demirkıran, "Adı, kadına şiddetin önlenmesi olmasına rağmen kadına şiddeti ve kadın cinayetlerini arttıran, aileleri dağıtan, aslında birinci amacı eşcinselliğin teşvik edilmesi olan bu anlaşma mutlaka yürürlükten kaldırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haberler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Haberler
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Güzel haberler geliyor! Sivas'ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Güzel haberler geliyor! Sivas'ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi
Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktaki kişilere dağıtan şüpheli yakalandı
Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktaki kişilere dağıtan şüpheli yakalandı
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
4 gündür haber alınamayan alzheimer hastası kadın, her yerde aranıyor
4 gündür haber alınamayan alzheimer hastası kadın, her yerde aranıyor
Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu
Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör...
Trump: Ülkede, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ediyoruz
Trump: Ülkede, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ediyoruz
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yaptı
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi
Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Gülben Ergen Acun Ilıcalı Gülşen Yüksel
Spor Falcao Neymar Jose Sosa Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Kabine
Şu an buradasınız: Edirne'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 17:26:00. #1.15#
title