Edirne'den kısa kısa

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Edirne'de modern sulama sistemlerini yaygınlaştırarak, üretimin artmasına katkı sağlıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Edirne'de modern sulama sistemlerini yaygınlaştırarak, üretimin artmasına katkı sağlıyor.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlandığı belirtildi.

Edirne'de 2020 yılı sulama sezonunda 395 bin 490 dekar arazinin sulanacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Edirne'de inşaatları devam eden en önemli sulama projelerinin başında Çakmak Barajı 1. Merhale Projesi ve Hamzadere Barajı Sulaması gelmektedir. Her iki iş kapsamında 680 bin 440 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 986 milyon 638 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir.

DSİ, ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

AK Parti İl Teşkilatı'ndan Boyacıoğlu ailesine geçmiş olsun ziyareti

Edirne'de İstasyon Mahallesi'ndeki yapı markette meydana gelen yangın sonrası AK Parti Edirne İl Teşkilatı, mülk sahibi Mümin ve Murat Boyacıoğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti'den yapılan açıklamada, yangının can kaybı ya da yaralanma olmadan atlatılmasının tek teselli kaynağı olduğunu belirtilerek, "AK Parti ailesi olarak vatandaşlarımızın mutlu günde olduğu gibi üzüntülü günlerinde de yanında olmaya gayret gösteriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ziyarete, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Gökhan Balta, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, AK Parti Belediye Meclis üyeleri Mehmet Çapoğlu ve Engin Makak katıldı.

CHP Edirne İl Örgütü'nden "Edirne İmece'ye destek

CHP Edirne İl Örgütü, Edirne Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattığı "Edirne İmece" yardım programına gıda kolisi yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, CHP Edirne İl Örgütü, program sayesinde 210 aileye yardımda bulundu.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne İmece programı kapsamına yapılan bağışlarla bugüne kadar 7 bin aileye gıda yardımında bulunulduğunu belirterek, "İmece bizim kültürümüzde, genetiğimizde, yapımızda var. Yaklaşık bir aydır da bu programla bir taraftan ayni bağışları kabul ediyoruz, gıda bağışlarını kabul ediyoruz, temizlik malzemesi, kitap, kırtasiye, giysi, oyuncak gibi bağışları kabul ediyoruz. Bir taraftan da ihtiyacı olan vatandaşlarımızın taleplerini alarak, onların evine kadar ulaşarak bu yardımları kimse görmeden, kimse bilmeden yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan zor günlerde belediye tarafından başlatılan kampanyaya destek vererek ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

"İstanbul Sözleşmesi feshedilsin"

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni, sözleşmenin 80. maddesi gereğince feshedebileceğini savundu.

Demirkıran, yaptığı yazılı açıklamada, Saadet Partisi olarak sözleşmenin bir an önce feshedilmesini talep ettiklerini belirtti.

Sözleşmenin aileleri yıktığını ve eşcinselliği teşvik ve koruma altına aldığını öne süren Demirkıran, "Adı, kadına şiddetin önlenmesi olmasına rağmen kadına şiddeti ve kadın cinayetlerini arttıran, aileleri dağıtan, aslında birinci amacı eşcinselliğin teşvik edilmesi olan bu anlaşma mutlaka yürürlükten kaldırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA