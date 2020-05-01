Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
01.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:38

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, elektrik faturalarına itiraz edilmesi halinde yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, elektrik faturalarına itiraz edilmesi halinde yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

Cingöz, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birçok iş yerinin geçici olarak kapandığını belirtti.

Koronavirüs salgınının esnafları etkilediğini aktaran Cingöz, kapalı olan dükkanlara geçmiş yılların ortalaması alınarak gelen yüksek elektrik faturalarının esnafları rahatsız ettiğini kaydetti.

Yüksek elektrik faturalarıyla ilgili olarak yetkili mercilerle görüştüklerini ve sonuç elde edildiğini belirten Cingöz, şöyle devam etti:

"Yaklaşık iki aydır dükkanı kapalı olan esnafların birde normalin çok üstünde gelen faturaları ödeme imkanı bulunmamaktadır. Yetkili merciler ile görüşmeler yapıp esnaf ve sanatkarlarımızın durumunu anlatmaya çalıştık. İlgililer sesimize kulak verdiler. Faturasına itiraz edenlerin faturalarının iptal edileceği ve tekrar değerlendirileceği tarafımıza bildirildi. Bu durumda elektrik faturalarına itiraz etmek için esnaf ve sanatkarlarımızın 444 8 835 numaralı hattı arayarak gerekli müracaatı yapmaları gerekmektedir."

DSİ Edirne'de yeni su iletim kanalları inşa ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Edirne'de sulu tarıma katkı sağlamak amacıyla yeni su iletim kanalları inşa etmeye devam ediyor.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

İnşası devam eden su iletim kanallarının yeni sezona ulaştırılması için çalışmaların hızla devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meriç Nehrinden su çeken Sarıcaali Pompa İstasyonunda Sultanköy Sulaması ve Altınyazı-Karasaz Sulamasına ait pompa üniteleri tarafından terfi edilen sulama suyu ortak kanal olan M1 Kanalına aktarılmakta ve 800 metre sonra her iki sulamaya ait iki kanal olarak ayrılmaktadır. Bu uygulamada zaman zaman M1 Kanalının kapasitesinin yetmemesi veya kanala terfi edilen sulama suyunun ayrılmasında takip sorunları yaşanması nedeni ile kanalın 800 metrelik kısmına yeni bir su iletim kanalı inşa edilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bu kapsamda yapılan planlama ve proje çalışmaları sonucunda kanal inşaatının idari imkanlarla yapılarak 2020 yılı sulama sezonuna yetiştirilmesi için çalışmalar hızla devam etmektedir.

Her iki sulamada da yüksek oranda çeltik ekilişi yapılması nedeni ile yaz aylarında Meriç Nehrinden ihtiyaç duyulan sulama suyunun tamamının alınabilmesi ve hiçbir engel ile karşılaşılmadan sulamalara iletilebilmesi anlamında önemli fayda sağlayacak olan yeni kanal sayesinde her iki sulama yaz aylarında birbirinden bağımsız olarak sulama yapabileceği için pompa istasyonlarına yapılan pompa ünitesi ilaveleri ile pompa kapasitelerini yaklaşık yüzde 50 oranında arttırmıştır."

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir televizyon programında söylediği sözleri kınadı.

Güner, yaptığı yazılı açıklamada, egemenliği kayıtsız şartsı milletin olduğunu belirtti.

Kaftancıoğlu'nun yaptığı açıklamayı şaşkınlıkla izlediklerini aktaran Güner, şunları kaydetti:

"İktidara eleştiri hakkını aşan 'Başka bir şekilde gidecek' diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünü adeta sakız etmiştir. Görünen odurki, Kaftancıoğlu 15 Temmuz'da darbeye yeltenenlerin halini unutmuş ya da hatırlamamaktadır.

Kaftancıoğlu ve onun zihniyetindeki darbe seviciler unutmasın, 15 Temmuz'da meydanlarda nasıl cevabını vererek vatanımıza bayrağımıza ve bütünlüğümüze sahip çıktıysa, bu seferde denemeleri halinde daha fazlasıyla cevabını vermekten tereddüt etmeyeceğiz.Tekrardan söylemek isteriz ki, milletimiz bu emperyalist zihniyeti kurtuluş savaşında İzmir'de denize, 15 Temmuz'da da boğaza dökmüştür. Haberleri olsun boğaz bu mevsim serin, yazın ise derindir. 15 Temmuz'da ders almayıp tiyatro diyenler gerçek mi değil mi diye anlamak isterler denerlerse 15 Temmuz'da olduğu gibi aynı yerdeyiz ve adresimizde bellidir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haberler
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi Haberler
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi
81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi
Koronavirüs salgını 18-24 ay devam edebilir, sonbaharda daha büyük ikinci bir dalga gelebilir
Koronavirüs salgını 18-24 ay devam edebilir, sonbaharda daha büyük ikinci bir dalga gelebilir
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı
İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Ömer Bayram'dan ilginç itiraf: Oteldeki odama gelen taraftarlara kapıyı boxerla açmıştım
Ömer Bayram'dan ilginç itiraf: Oteldeki odama gelen taraftarlara kapıyı boxerla açmıştım
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Gülben Ergen Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Selçuk İnan Ahmet Nur Çebi Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Bursa Futbolcu İngiltere Instagram
Şu an buradasınız: Edirne'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 13:02:01. #1.14#
title