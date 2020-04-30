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Edirne'den kısa kısa

Edirne'de trafiğe kayıtlı araç sayısı mart ayı sonu itibarıyla 161 bin 421 oldu.

Edirne'den kısa kısa
30.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:48

Edirne'de trafiğe kayıtlı araç sayısı mart ayı sonu itibarıyla 161 bin 421 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de mart ayında 72 bin 72 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 23 milyon 361 bin 22 oldu.

Edirne'de trafiğe kayıtlı araç sayısı da mart ayı sonu itibarıyla 161 bin 421 oldu. Bu rakam Tekirdağ'da 271 bin 167'ye yükselirken, Kırklareli'nde ise 134 bin 88'e ulaştı.

Bahçeşehir Koleji'nin Apply FenTek başvuruları başladı

Edirne Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerine öğrenci kabulü için uyguladığı Apply Fentek sistemi için başvurular başladı.

Kolejden yapılan yazılı açıklama göre, Fen ve Teknoloji Liseleri'nde öğrenim görmek isteyen ve Apply Fentek sistemine başvurularını tamamlayan öğrenciler ilk aşamada online sınava girecek.

Aday öğrenciler, sistemin ilk aşaması olarak 9 Mayıs günü saat 11.00'da tek seans olarak yapılacak sınava online olarak evlerinden katılabilecekler.

Sınava son başvurular 7 Mayıs'ta alınacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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