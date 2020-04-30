Edirne'den kısa kısa İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle, her sektörde ekonomik olarak küçülmelerin olduğunu belirtti.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle, her sektörde ekonomik olarak küçülmelerin olduğunu belirtti.

Çakırlar, yaptığı yazılı açıklamada, salgın kapsamında alınan önlemler nedeniyle insanlar arasında etkileşim yaşamaması için, haklı olarak birçok iş yeri sahibinin kepenk indirmek zorunda kaldığını belirtti.

Esnaf için halen rahatlatıcı bir çözüm üretilmediğini iddia eden Çakırlar, "Ülkemizde taksici, berber, garson ve yevmiyeci gibi günlük gelirleriyle hayatlarını idame ettirmek zorunda olan birçok çalışan vardır. Salgın süresince dükkanları kapalı olan berberler, lokantalarda insana hizmet için var olan garsonlar gibi bir çok iş koluna ait çalışanlar işsiz vaziyettedir." ifadelerini kullandı.

Kamu bankaları üzerinden verilen destekler nedeniyle bir çok iş yeri sahibinin kredi kullandığını aktaran Çakırlar, zor günler geçiren vatandaşlara acil eylem paketi adı altında sunulan desteğin kredi değil hibe olması gerektiğini savundu.

Edirne Sivil Toplum Kuruluşları Platformundan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek

Edirne Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ramazan ayının ilk cuma namazı hutbesindeki ifadeleri nedeniyle bazı çevrelerce tepki gösterilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, Erbaş'ın, hutbesinde kullandığı ifadelerle ilgili bir kısım mahfillerin devreye girerek saldırıya geçtiklerini, "hasta" zihinli bu kesimin derdinin Erbaş değil, onların, insanların, Allah'ın kitabıyla tanışmasına, Muhammed'in sünnetiyle buluşmasına düşman oldukları belirtti.

Allah'ın sözünü kimsenin değiştiremeyeceğini vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir kısım sapık zihniyetli insanlar mutlu olacaklar diye, aziz İslam'ın bu konuya bakışını ve bu konudaki mesajını değiştirmek, üstünü örtmek kimsenin haddi değildir. İHD ve Ankara Barosu gibi kimi kuruluşların, görevi Müslüman kitleyi aydınlatmak olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a, bu konu üzerinden saldırmaları ve suç duyurusunda bulunmaları, düpedüz din düşmanlığıdır. Erbaş olan sözün sahibi, Allah'tır. Toplum olarak, Erbaş üzerinden dine saldırdıklarını ve aziz İslam'ın bu konudaki mesajını boğmak istediklerini gördüğümüzü ilan ediyoruz."

Kaynak: AA