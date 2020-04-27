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Edirne'den kısa kısa

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına bağlı olarak tarımsal ve hayvansal üretim girdi maliyetlerinin arttığını ve üreticileri etkilediğini bildirdi.

27.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:56
Edirne'den kısa kısa

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına bağlı olarak tarımsal ve hayvansal üretim girdi maliyetlerinin arttığını ve üreticileri etkilediğini bildirdi.

Çakırlar, yaptığı yazılı açıklamada, hayvancılık sektöründe en önemli girdi maliyetini yem ürünlerinin oluşturduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle birçok ülkenin gıda kıtlığı endişesiyle üretime destek, ihracata yasak getirdiğini savunan Çakırlar, şunları kaydetti:

"Şu an üretime değil de ihracata yönelik politikalarla gümrükte vergi indirimine gitmekteyiz ancak vergi indirimleri de ürünlerin üstüne konulan zamlar neticesinde pek fayda etmediğini görmek de zor değil. Bu durum hayvancılık sektöründe kendisini yem fiyatlarındaki artışlarla belli etmektedir.

Salgın süresince yem fiyatlarına yüzde 15-20 arası bir zam geldi, bunun adı üretimi baltalamak değil de nedir? Bu zamların sonucunda hayvancılık sürdürülebilir olmaktan çıkabilir, yetiştiricilere hayvanlarına bakması gereken yemi üretime destek sağlayarak verilmesi gerekmektedir."

"Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yanındayız"

Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Erol Ayar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kınadıklarını bildirdi.

Ayar, yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yanında olduklarını ve Diyanetin Türkiye'nin köklü ve saygın kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

Erbaş'a ve Diyanet'e yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ayar, şunları kaydetti:

"İslam'ın en temel yasaklarından olan zina ve eşcinselliğin Kur'an'da lanetlendiğini Diyanet İşleri Başkanımız söylemeyecek de kim söyleyecek. Zinanın ve eşcinselliğin zararları ortadayken insan hakları bahane edilerek bunun söylenmesine bile tahammül edilememesi neyin şımarıklığı ve azgınlığıdır. Herkes tarafından bilinmektedir ki sigara sağlığa zararlıdır. Birilerinin sigara içmesi sigaranın sağlığa zararlı olduğu gerçeğini değiştirmez. Sigara sağlığa zararsızdır da diyemezler. Zinanın eşcinselliğin ferdi ve toplumsal zararları ortadayken birileri zina yapıyor diye bunu normal görmemizi bizden kimse beklemesin."

TÜ'den sanal sergi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi lisansüstü öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Üç Renk Üç Bakış" adlı resim sergisini sanal ortamda açtı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Aylin Beyoğlu, Doç. Dr. Ayfer Uz ve Doç. Dr. Mehtap Kodaman atölyesi lisansüstü öğrencileri, "Evde kal, hayatta kal, sanatla kal" mesajıyla sanal ortamda bir sergi hazırladı.

Öğrenciler Fatmanur Savruk, Mert Başkaya ve Tansel Moumin Oglou tarafından hazırlanan karma sanal sergi, "https://youtu.be/fKYQDdlsc4o" adresinden izlenebiliyor.

Kaynak: AA

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