Edirne'den kısa kısa Uzunköprü Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede görev yapan emniyet güçlerine koruyucu maske dağıttı.

Uzunköprü Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede görev yapan emniyet güçlerine koruyucu maske dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına karşı mücadele eden güvenlik güçlerine gerekli desteğin verildiği belirtildi.

Salgınla mücadelede emniyet güçlerinin önemli görev üstlendiği kaydedilen açıklamada, "Toplum sağlığını korumak için özveri ile mücadele eden Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'ne belediye ekiplerimiz tarafından maskeleri teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

Süloğlu'nda sokak hayvanları belediye ekiplerince besleniyor

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında insan yoğunluğunun azaldığı ilçede yem ve mama bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının düzenli olarak beslendiğini bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, mesire alanları ve ilçenin farklı noktalarında yaşayan sokak hayvanlarının belediye ekiplerince yaş ve kuru mamayla beslendiğini belirtti.

Sokak hayvanlarını unutmadıklarını aktaran Ormankıran, şunları kaydetti:

"Belediye Ekiplerimiz başta baraj bölgesi olmak üzere ilçemiz genelindeki sokak hayvanlarımızın mama ve su ihtiyaçlarını düzenli olarak sağlamaya devam ediyor.

siz evde kalın, can dostlarımız bize emanet."

Kaynak: AA