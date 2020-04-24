Edirne'den kısa kısa Edirne Belediyesi, kent merkezindeki tüm sokak ve caddeleri ikinci kez dezenfekte ediyor.

Edirne Belediyesi, kent merkezindeki tüm sokak ve caddeleri ikinci kez dezenfekte ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, 5 traktör, 5 süpürge aracı ve 2 arazözle Yıldırım Hacısarraf ve Yeniimaret Mahallesi'nden, diğer büyük arazözle de yeni yerleşim bölgesinden başlayarak adeta şehri bir çember şeklinde dezenfekte ettiklerini belirtti.

Ekiplerin bir yandan da maske dağıtımı yaptığını belirten Tanrıkulu, "Tüm mahallelerde kapı kapı, ev ev gezerek maske dağıtımına devam ediyoruz. Maske dağıtımının 3. gününde şehrin yüzde 35'ini bitirmiş durumdayız. Çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Keşan'da düzenlenen şiir ve fotoğraf yarışması sonuçlandı

Keşan Belediyesi, "En Güzel 23 Nisan Şiiri" ve "23 Nisan'da En Süslü Benim Evim" fotoğraf yarışmaları düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şiir yarışmasına 447, fotoğraf yarışmasına 559 öğrenci katıldı.

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu şiir kategorisinde Eray Okçu birinci, Ilgın Keskin ikinci, Birgül Aydın üçüncü oldu.

Fotoğraf yarışmasında Kübra Akbulut birinci olurken, Orhan Berk Ceylan ve Kalben Gümüş, ikinci ve üçüncülüğü paylaştı.

Kaynak: AA