Edirne'den kısa kısa Edirne'de sokaklar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Edirne'de sokaklar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, yaptığı yazılı açıklamada, 5 traktör, 5 süpürge aracı ve 2 arazözle bütün yollarda ve ara sokaklarda çevre dezenfeksiyonu yapıldığını belirtti.

Edirne'de bu işlemi ikinci kez yaptıklarını aktaran Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"İlk yaptığımız çevre dezenfeksiyonu çalışmamızın arasından 18 gün geçti. Bu arada diğer gruptaki ekiplerimiz de apartman ve sitelerde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Maske dağıtımı için kurduğumuz 16 ekibimiz de tüm mahallerde kapı kapı, ev ev gezerek maske dağıtımına devam ediyor. Maske dağıtımının üçüncü gününde şehrin yüzde 35'ini bitirmiş durumdayız.

Bugün itibarıyla 23 Nisan'da bayraklarımızla donattığımız 5 traktörümüz de bütün ara sokaklara, büyük arazözlerin giremediği ara sokaklara da girerek gerekli çevre dezenfeksiyonunu yapıyoruz. Biz Edirne Belediyesi olarak çok çalışıyoruz. Bu anlamda bizim Edirnelilerden istediğimiz tek bir şey var. Evde kalın Edirne, biz çalışıyoruz."

Devam eden altyapı çalışmaları

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentteki altyapı çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Gürkan yaptığı yazılı açıklamada, 26 Nisan Pazar günü Olin Kavşağı'ndaki D-100 karayolunun 15 gün süreyle kısmi şekilde kapatılacağını belirtti.

Altyapı çalışmaları kapsamında İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile şehir bağlantısını bağlayacak bölümün inşasının tamamlandığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Arıtmadan gelen hatla şehir genelindeki hattın bağlantısı için D-100 karayolundan geçmemiz gerekiyor. Bu nedenle belirttiğimiz güzergahta yolu kısmi olarak kapatmak zorunda kalacağız. Trafikte biraz sıkıntı olacak ama şehrimiz için en büyük sorunlardan birini çözmeye çalışıyoruz, halkımızdan da bu konuda bize karşı sabırlı olmalarını rica ediyoruz."

Kaynak: AA