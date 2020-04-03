Edirne'den kısa kısa
Keşan ilçesindeki ortak kullanım alanları koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfekte edildi.
Keşan ilçesindeki ortak kullanım alanları koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfekte edildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, parklar, oyun alanları, otogar, 112 noktaları ve ambulansları, benzin istasyonları, servisler, köy minibüsleri, belediye hizmet binası, eczanelerin dezenfekte edildiği belirtildi.
Açıklamada, Keşan Belediyesinin gönüllü uyarı ve ikaz ekibinin banka önlerinde sosyal mesafeyi korumak için vatandaşları uyardığı kaydedildi.
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar
İpsala ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar ödeniyor.
İpsala Kaymakamlığı koordinesiyle, emniyet, jandarma, PTT ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelince ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlaş ulaştırılıyor.
Ekipler vatandaşlara koronavirüse karşı tedbirler almaları ve evde kalmaları yönünde uyarıda bulunuyor.
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Kaynak: AA