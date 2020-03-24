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Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Gürkan, Edirne, Güncel

Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telekonferans sistemiyle görüşerek, belediyenin koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerini anlattı.

24.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:04
Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telekonferans sistemiyle görüşerek, belediyenin koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerini anlattı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, görüşmede, Edirne'nin tedbirler anlamında şanslı bir şehir olduğunu belirtti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in iyi bir çalışma ortaya koyduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Valimiz, İçişleri Bakanlığının Eski Mahalli İdareler Genel Müdürü, çalışmalarla ilgili günde 10 kez belki telefonlaşıyoruz. Birçok konuda mutabık kalıyoruz. İşler daha problemsiz gidiyor. Türkiye'de ilk vaka 10 Mart'a açıklandı. Biz çalışmalara 8 Mart'ta başladık. Hastaneler ve sağlık ocaklarının dezenfeksiyonu ilk günden beri biz yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Bütün taksileri, taksi duraklarını, toplu ulaşım araçlarını dezenfekte ederek başladık çalışmalara ve bugüne kadar hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler, iş yerleri, noterler, bütün kamu ve kuruluşları dahil olmak üzere, konutlar hariç tümünü dezenfekte ettik. 22 bin litre dezenfektan kullandık. Stoklarımızı, bunu öngörerek önceden yapmıştık. Halen elimizde 10 bin litreye yakın dezenfektan malzememiz var. Sürekli dezenfekte etmeye devam ediyoruz."

Keşan'da minibüsçülere maske dağıtıldı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında minibüsçülere maske dağıttı.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, şehir içi ulaşımda sosyal mesafenin korunmasına dikkat ettiklerini belirtti.

Minibüs şoförlerinin de yolcuların da kurallara uyduğunu aktaran Helvacıoğlu, "Keşan şehir içi minibüslerimizde, trafikte seyir halindeki şoförlerimize ve çok kıymetli vatandaşlarımıza maske dağıttık ve hayati önem taşıyan kurallara harfiyen uymaları konusunda bilgiler verdik. Keşan Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle ilçemizi dezenfekte etmek ve virüsten korumak için çalışıyoruz. Hem kendi sağlığınız hem de sevdiklerinizin sağlığını düşünerek zorunlu haller dışında lütfen evinizden çıkmayın."

Edirne'de koronavirüs tedbirleri

Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşımda düzenleme yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı genelgesinde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında yüzde 50 oranında yolcu taşınacağının belirtilmesinin ardından, genelgenin uygulanmasına ve beraberinde de hatlarda kalkış-varış saatlerinin belirlenmesine karar verildiği aktarıldı.

Bazı güzergahlarda da seferlerin geçici olarak iptal edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Edirne Toplu Ulaşım Sisteminde (ETUS) 2A-2B-3A-5A-6A nolu hatlarda çalışmakta olan araçların saat 07.00-19.00 saatleri arasında yarım saatte bir karşılıklı olarak sefer yapmaları, bu hatlarda çalışmakta olan araçların saat 19.00-24.00 saatleri arasında ise saat başı karşılıklı olarak sefer yapmaları kararlaştırıldı.

1F-1T-3-3C-5B-7-7E nolu hatlarda çalışmakta olan araçların saat 07.00-24.00 saatleri arasında saat başı karşılıklı olarak sefer yapmaları, 1A-3E-4-6-6F-6S-7A-8 nolu hatlarda çalışmakta olan araçların 07.00-19.00 saatleri arasında saat başı karşılıklı olarak sefer yapmaları belirlendi. 1B-6B-6Y-K1 nolu hatlarda çalışmakta olan araçların geçici olarak seferlerinin durdurulması ve Yıldırım-Merkez hattında çalışmakta olan S.S. 21 Nolu Edirne Ulaşım Min. Mid.ve Oto Mot. Taş. Koop. kayıtlı araçların 07.00-19.00 saatleri arasında saat başı karşılıklı olarak sefer yapmaları kararlaştırıldı."

Kaynak: AA

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