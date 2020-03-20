Edirne'den kısa kısa Trakya Üniversitesi (TÜ) Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Dr.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Gedik'in "Mis Meyve Sabunu Formülasyonları ve Bunların Üretim Yöntemi" adlı çalışması, "TR 2015 13464 B" numarası ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne Halk Eğitimi Merkezi ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde 2000'li yıllarda mis meyve sabunu üretiminin artırılması için başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açılan kursların ardından kentte mis meyve sabunu üretiminin yıllık 400 tona ulaştığı aktarılan açıklamada, dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıldığı ve alınan patentle de ürünün marka değerinin artırılma çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Uzunköprü'de koronavirüs tebdirleri

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki dezenfeksiyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Becan, yaptığı yazılı açıklamada, hijyen çalışmalarının aralıksız yapıldığını ve belediye bünyesinde kurulan dezenfeksiyon ekip sayılarının arttırıldığını belirtti.

Tedbirler kapsamında etkinliklerin ve kursların durdurulduğunu aktaran Becan, toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Dezenfeksiyon çalışmalarının sıkı şekilde süreceğini belirten Becan, şöyle devam etti:

"Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Uzunköprü Belediyesi olarak bu yönde çalışmalarımızı tehdit ortadan kalkana dek sürdüreceğiz. Bu anlamda vatandaşlarımızın da virüsten korunmak için yetkililerin yaptıkları uyarıları dikkate alarak, sağduyulu şekilde hareket etmeleri, zorunlu haller dışında evlerinde kalmaları gerekmektedir. Bu salgını aşacağız, o zamana kadar da halkımızın yanındayız."

Öte yandan Uzunköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kapatılması gereken işletmelere yönelik denetlemelerini sürdürüyor.

Kaynak: AA