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Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Medical Journal Dergisi'nin son sayısında koronavirüs tanı ve tedavisiyle ilgili bilgiler veren bir makale yayımlandı.

19.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:36
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Medical Journal Dergisi'nin son sayısında koronavirüs tanı ve tedavisiyle ilgili bilgiler veren bir makale yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hubei Tıp Kolejine bağlı Xiangyang Hastanesinde çalışan Çinli doktorlar Peng An, Ping Song, Kai Lian, Yong Wang isimli iki radyoloji uzmanı ile iki enfeksiyon ve solunum yoğun bakım uzmanının birlikte sundukları "CT Manifestations of Novel Coronavirus Pneumonia: A Case Report (Yeni Koronavirüs Pnömonisinin BT Belirtileri: Olgu Sunumu)" başlıklı makale derginin son sayısında yer aldı.

Makalede, ağır pnömonili (zatürre) bir kadın hastanın akciğer grafisi ile bilgisayarlı tomografileri karşılaştırmalı olarak yorumlandı.

Makalede koronavirüslü kadın ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"İş kadını olan elli yaşındaki hasta 'bir hafta ateş, ishal, iştahsızlık ve asteni' gibi yakınma şikayetleri ile başvurdu. Başlangıçta kendisine Tamiflu verildi. İnfluenza A virüsü serolojisi negatifti. Üç gün sonra hastanın semptomları düzelmediği için levofloksasin başlandı. Yeni koronavirüs nükleik asit testi negatifti. Hastalığın başlamasından önce hastanın bir iş gezisinde Wuhan'a gittiğine dikkat çekildi. Verilen tedaviye rağmen vücut ısısı 39.2 dereceye yükseldi ve daha ileri değerlendirme için kliniğimize sevk edildi. Daha sonra, göğüs bilgisayarlı tomografi yapıldı ve bilateral multifokal zemin cam opasiteleri ile konsolidasyon ile ayırıcı tanı olarak viral pnömoni önerdi ve sonraki 2019 yeni koronavirüs pnömonisi nükleik asit testi pozitifti."

Karacabey Merinosu Islahı Projesi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Keşan Meslek Yüksekokulunda "Karacabey Merinosu Islahı" projesinin 4. değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülen projenin yürütücüsü TÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Kök, proje kapsamında önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Proje ile "rol model yetiştiriciler" oluşturarak 36 yetiştiricinin kendi elindeki mevcut koyun sürüsünü ıslah edip, yerli gen kaynaklarının geliştirilmesinin hedeflendiğini aktaran Doç. Dr. Kök, "Projede, her yıl sürünün yüzde 25'inin yenilenmesi isteniyor. Canlı hayvan ile çalışıldığı için bu oran, ölüm ve diğer risklerle birlikte yüzde 20 oluyor. Buna göre her sürünün 5 yıl içerisinde tamamen yeni seçtiğimiz damızlık koç ve koyunlar ile yenilenmiş olması gerekiyor. Yıllık değerlendirmeler yaparak ıslah çalışması yapan yetiştiricilerimizi bilgilendiriyor ve yetiştiricilerin de bilinçlenmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Veteriner Hekim Tamer Yeşilgölden, Edirne İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şenol Günday, Proje Teknik Elemanı Ziraat Mühendisi Murat Pazarlı ile 36 yetiştirici katıldı.

"Doğu Akdeniz Sorunu ve Türkiye" konferansı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Topluluğu tarafından "Doğu Akdeniz Sorunu ve Türkiye" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Orta Doğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, Orta Doğu'nun sosyolojik ve siyasal gündemi ile Türkiye'nin konumu hakkında bilgiler verdi.

Orta Doğu'da ve dünyanın farklı noktalarında kritik jeopolitik gelişmeler yaşandığını belirten Prof. Dr. Uysal, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan gelişme ve değişimler, yeni stratejileri de beraberinde getiriyor. Yaşanan bu kritik gelişmelerin perde arkasını

doğru anlamak ve yorumlamak gerekiyor. Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Türkiye eksenindeki gelişmeler ve uluslararası ölçekteki olaylar birbiriyle ilişkili. Osmanlı, Batılıların nazarında bir şark meselesiydi. Şark, doğudur. Osmanlı yıkılınca Orta Doğu dediler.

Yine gündem ve mesele biziz.

Bu bölgenin tarihi bizden geçiyor. Orta Doğu'yu Türkiye'den ayrı ve uzak görmemek lazım. Herkesin gözü Orta Doğu'da, büyük enerji kaynaklarında. Bugün sömürülen Orta Doğu'dan biraz ayrışmış olabiliriz ancak Avrupa, Amerika ve

Rusya'ya bakacak olursanız bizi ayırmıyorlar."

Konferansa, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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