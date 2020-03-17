Edirne'den kısa kısa
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Edirne'den kısa kısa - Haber
Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel

Edirne'den kısa kısa

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Kemal Cingöz, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) fırsat bilerek ürünlerinde fiyat artışı yapan esnafa ceza uygulanacağını bildirdi.

17.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:30
Edirne'den kısa kısa

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Kemal Cingöz, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) fırsat bilerek ürünlerinde fiyat artışı yapan esnafa ceza uygulanacağını bildirdi.

Cingöz, yaptığı açıklamada, yetkililerin virüsle ilgili çeşitli önlemler aldığını belirtti.

Bazı esnaflarla ilgili kendilerine şikayetler geldiğini aktaran Cingöz, "Virüs salgınını fırsat bilip fahiş fiyat uygulayan esnaflara disiplin kurulumuzca en ağır şekilde ceza verilecektir. Bu hususta, Edirne genelinde birliğimiz siciline kayıtlı olan esnaflarımız içinden bu şekilde uygulamaya gidenleri vatandaşlarımız direkt birliğimize ya da her ilçede teşkilatlanmış olan odalarımıza bildirebilirler." ifadelerini kullandı.

TÜ 9. Aile Hekimliği Kongresi

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "9. Aile Hekimliği Kongresi" düzenlendi.

TÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, senato salonunda düzenlenen kongrede, mezuniyet öncesi eğitimde ulusal çekirdek eğitim programının yarısından fazlasının birinci basamak sağlık hizmetleri üzerine kurgulandığını söyledi.

Mezuniyet sonrası eğitimde ise bilimin ışığının hiç sönmediği yerlerden birinin Edirne olduğunu aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Ben inanıyorum ki her aile hekimliği uzmanlık öğrencisi daha sonraki yaşamında bir kez Edirne'ye geliyor. Nitekim bu kongrenin büyük katkısı var. Mezuniyet sonrası eğitimdeki en önemli katkılarından biri de uluslararası kabul edilebilirliği olan bir dergimizin olması. Bu, camiamız için çok önemli bir katkı. Ana bilim dalımızın insan gücüne büyük bir katkısı oluyor. Bilimin ışığının sönmemesi gerek. Dünyanın neresinde olursanız olun bilimin ışığında insan yetiştirmek lazım. Bilimin ışığının sönmemesi için çaba harcayan kahraman ordumuza ve bu uğurda verdiğimiz şehitlere rahmet diliyorum."

Kongreye, TÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Özdemir, TÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nezih Dağdeviren, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Esra Saatçi, WONCA Avrupa Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ungan, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan tüm Anadolu'ya bir güneş gibi doğarak yayılan ulusal kurtuluş mücadelesinin habercisi olduğunu belirtti.

18 Mart'ta Türk milletinin başka bir ulusa boyun eğmeyeceğini gösterdiğini aktaran Pekcanlı, "Çanakkale Zaferi, Türkiye tarihinin olduğu kadar dünya tarihinin de dönüm noktalarından birini teşkil etmiştir. O siperlerin büyük komutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale'de koyun koyuna yatan farklı milletlerden pek çok askere 'Artık onlar bizim evlatlarımızdır' diyerek sahip çıkması Çanakkale'de bir milletin dünyaya kafa tutmasının ötesinde bir insanlık savaşı verildiğini göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Pekcanlı, vatanı ve milleti için tereddüt etmeden canını feda eden tüm kahraman şehitleri, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile gazileri minnet ve şükranla andığını kaydetti.

TÜ'de sığınmacılar ve göç konuşuldu

Trakya Üniversitesi Kamu Denetçiliği ve Arabuluculuk (Ombudsmanlık) Topluluğunca düzenlenen etkinlikte sığınmacılar ve göç konuşuldu.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, senato salonunda düzenlenen etkinlikte, sığınmacılarla ilgili Avrupa ve dünyanın gözü önünde insanlık dramı yaşandığını aktardı.

Üniversitenin de yaşananlara kayıtsız kalmadığını dile getiren Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Acaba Avrupa ülkeleri, dilinden düşürmediği insan hakları kavramının sadece kendi insanları için mi geçerli olduğunu düşünüyor? Ne yazık ki sığınmacılara gösterilen şiddetten, bunun böyle olduğunu anlıyoruz. Avrupa ve uluslararası toplum, Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de yaşananların önüne geçmek için bugüne kadar ne yaptı? Çözüm üretmek bir yana mülteci krizi gündeme geldiğinde tavrı ne oldu? Ne yazık ki bu sorunun cevabı da açıkça ortada. Biz tüm bu tablo karşısında, Türkiye'siz bir çözümün mümkün olmayacağını çok iyi biliyoruz. Bu bilinçle, Trakya Üniversitesi olarak gerek iç hukuk gerekse uluslararası hukuk bağlamında, uluslararası toplumun dikkatini çekmek adına gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle gerek Edirne halkına gerekse Türk milletine yaşanan bu krizde gösterdikleri hoşgörü ve sağduyu için şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor
Karantinadaki umreci, ağlayarak yardım istedi: Kurtarın bizi Haber
Karantinadaki umreci, ağlayarak yardım istedi: Kurtarın bizi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Haber
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın, duygularını paylaştı Haber
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın, duygularını paylaştı
'Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor' diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı Haber
"Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Haber
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi
Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi
UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler
UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem...
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer tarafından alındı
TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Vladimir Putin Süleyman Soylu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sinan Akçıl Hande Soral Demet Akalın Fahrettin Koca
Spor Berkay Şahin Bülent Uygun Burak Yılmaz Sergen Yalçın Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart Türk Ateş Wuhan
Şu an buradasınız: Edirne'den kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 12:15:31. #1.15#