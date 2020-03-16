Edirne'den kısa kısa Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yaptığını belirtti.

Çalışmaların aralıksız süreceğini aktaran Balkan, gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Trakya Üniversiteler Birliği 1. Masa Tenisi ve Satranç Müsabakaları

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) spor etkinlikleri kapsamında Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde "1. Masa Tenisi ve Satranç Müsabakaları" düzenlendi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, turnuvaya Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden öğrenciler katıldı.

Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Müsabakalar sonucunda, satrançta Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi birinciliği elde ederken, Trakya Üniversitesi de ikinci olma başarısını gösterdi.

Masa tenisi kadınlar müsabakasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi birinci, Kırklareli Üniversitesi ikinci ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi üçüncü oldu.

Trakya Üniversitesinin birinci olma başarısı gösterdiği erkekler masa tenisi müsabakalarında ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ikinciliği, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ise üçüncülüğü elde etti. Müsabakalar, kupa, plaket ve katılım belgelerinin takdimi ile sona erdi.

Koronavirüs tedbirleri

Edirne Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sağlık risklerini önlemek amacıyla belediyeye yapılacak olan ödemelerin internet üzerinden yapılması önerisinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyeye yapılacak ödemelerin elektronik ortamda yapılabileceği belirtildi.

Belediyeye yapılacak tüm ödemelerin www.edirne.bel.tr adresindeki resmi site ve mobil uygulamada bulunan e-vezne uygulaması üzerinden banka veya kredi kartı ile gerçekleştirebileceği kaydedildi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı

Trakya Üniversitesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, İstiklal Marşı'nın milli bir mutabakatı gösterdiğini belirtti.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli de İstiklal Marşı'nın Türk milletinin milli yemininin evrensel bir bildirisi olduğunu kaydetti.

Programa, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Öte yandan Trakya Üniversitesi Eğitim

Fakültesi tarafından "İstiklal Marşı'nın 99. Yılında Mehmet Akif Ersoy" konulu bir konferans da gerçekleştirildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Şaban Kaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, Çanakkale'de elde edilen zaferin tarihe altın harflerle yazıldığını belirtti.

18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle yaptığı açıklamada, "Çanakkale Zaferi adı tarihe altın harflerle yazılmış bir kahramanlık destanıdır." dedi.

Çanakkale'de büyük bir destan yazıldığını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Çanakkale destanı birlik ve beraberliğimizin ne kadar güçlü temellere sahip olduğunun en büyük göstergesidir. Milletimizin sahip olduğu bu üstün kardeşlik ve iman gücünü bilen emperyalist güçler, şimdi karanlık emellerini gerçekleştirebilmek için, kardeşliğimizi bozmaya, ahlaki ve manevi değerlerimizi tahrip etmeye çalışmaktadır.

Milletimiz sahip olduğu şuur ve inançla bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu karanlık oyunlara dur demesini bilecektir. Bu vesile ile vatanımızı canları pahasına bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: AA