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Cumhuriyet Halk Partisi, Edirne, Güncel

Edirne'den kısa kısa

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, partisinin "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk, milli egemenlik ve demokrasi" konulu resim, şiir ve beste yarışması düzenleneceğini bildirdi.

14.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:50
Edirne'den kısa kısa

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, partisinin "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk, milli egemenlik ve demokrasi" konulu resim, şiir ve beste yarışması düzenleneceğini bildirdi.

Pekcanlı, yaptığı açıklamada, beste yarışmasının çocuklar ve büyükler kategorileri olmak üzere iki dalda gerçekleştirileceğini belirtti.

Eserlerin 27 Mart saat 17.00'ye kadar CHP Genel Merkezine elden, kargo veya posta yoluyla teslim edilebileceğini aktaran Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Dereceye girenler ise 6 Nisan'da ilan edilecek. Resim, şiir ve beste yarışmasında dereceye giren ilk üç eser sahibi ile Beste Yarışması Büyükler Kategorisi'nde dereceye giren ilk üç eser sahibine para ödülü verilecek. Ödüller 23 Nisan 2020'de düzenlenecek törenle eser sahiplerine teslim edilecek. Başvuruların ücretsiz olduğu yarışmanın detaylı bilgilerine ve yarışma şartnamesine 23nisan.chp.org.tr4 internet sitesinden ulaşılabilecek."

ETB koronavirüs fırsatçıları hakkında işlem başlatacak

Edirne Ticaret Borsası'nın (ETB), koronavirüsü fırsat bilerek ticari ürünlerde haksız kazanç elde eden firmalar hakkında işlem başlatacağı bildirildi.

ETB'den yapılan açıklamada, birliğe konuyla ilgili şikayetlerin ulaştığı belirtildi.

Konuyla ilgili tespit çalışmaları yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede çalışma alanımız içerisinde bu tür işletmelerin tespit edilmesi halinde, disiplin kuruluna sevk edilerek haklarında Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler başlatılacaktır. Böyle bir tutum içine girenler hem hukuka hem örf ve adetlerimize hem de ahlaki değerlerimize aykırı davranmış olacaktır. Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmaları çalıştırılacak ve bu haksızlıkları yapan firmalara gereken cezalar verilecektir. Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalınmayacaktır. Bize verilen yasal haklar çerçevesinde, Edirne halkının ve üyelerimizin haklarını sonuna kadar koruyacağız."

Edirne'de koronavirüs tedbirleri

Edirne Belediyesinin tedbir kapsamında her hafta cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'nın ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte her türlü tedbiri, risk ortadan kalkana kadar almaya devam edeceklerini belirterek, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

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Kaynak: AA

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Manşet

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