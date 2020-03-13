Edirne'den kısa kısa Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs salgını nedeniyle "hijyen tedbirleri" kapsamında 2 ay boyunca su kesintisine gidilmeyeceğini belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs salgını nedeniyle "hijyen tedbirleri" kapsamında 2 ay boyunca su kesintisine gidilmeyeceğini belirtti.

Gürkan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, belediyeye su borcu olan vatandaşların 2 ay süreyle sularının kesilmeyeceğini bildirdi.

Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili hemşehrilerim; Edirne Belediyesi olarak koronavirüsüne karşı tüm önlemleri almaya devam etmekteyiz. Bu nedenle hijyen tedbirleri kapsamında Edirne Belediyesi tarafından konut aboneliklerinde su borcu olan vatandaşlarımız için iki ay boyunca su kesintisine gitmeme kararı aldık. Tüm vatandaşlarımızdan kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini ve tüm uyarıları önemle takip etmelerini bir kez daha rica ediyorum."

Çocuk parkları dezenfekte edildi

Edirne Belediyesi, çocuk parklarında dezenfekte çalışmalarına başladı.

Şehir genelindeki 110 parkta bulunan çocuk oyun aletleri ile Hasan Ali Yücel Çocuk Eğitim Yerleşkesi özel solüsyonlarla dezenfekte edildi.



Minibüsleri, taksileri, toplu yaşam alanlarını, tarihi camileri ve okulları dezenfekte eden Edirne Belediyesi, çalışmalarına şehir merkezinde bulunan çocuk oyun gruplarıyla devam etti.

Kaynak: AA