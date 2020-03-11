Edirne'den kısa kısa Saadet Partisi Merkez İlçe Teşkilatı Başkanı Şaban Kaya esnaflarla bir araya geldi.

Saadet Partisi Merkez İlçe Teşkilatı Başkanı Şaban Kaya esnaflarla bir araya geldi.

Kaya, yaptığı açıklamada, esnafın durumunu daha yakından görmek ve bilgi almak maksadıyla bir süredir ziyaretler yaptıklarını söyledi.

Esnafın ortak şikayetinin mahalle ve sokak aralarına kadar yayılan zincir dükkanlar olduğunu vurgulayan Kaya, "Bu zincir dükkanlar yurt dışından ithal ettikleri ucuz ve kalitesiz ürünleri mevsime ve özel günlere göre tüketiciye sunuyor. Bu haksız rekabetten mağdur olmayan esnaf kalmamış. Esnaf, yetkililerden bu konuda tedbir almalarını bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kadınlar sığınmacılara kıyafet dikiyor

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkezi'nde (EDMEK) eğitim gören kadınların Avrupa'ya geçiş yapmak için bekleyen sığınmacı çocuklar ve kadınlar için kıyafet diktiğini belirtti.

Gürkan yaptığı açıklamada, EDMEK'te eğitim gören kadınların çok anlamlı bir davranışa imza attıklarını söyledi.

Kadınların diktiği kıyafetlerin Pazarkule'de bulunan sığınmacılara dağıtılacağını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl hizmete açtığımız Edirne Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkeziyle kadınlarımıza meslek edindiriyoruz. Şu anda 12 kadınımız EDMEK'te kurs görüyor. Bir fabrikanın ücretsiz olarak gönderdiği kumaşları bu şekilde değerlendirmek istemişler. Kursiyerlerimizin diktiği tayt ve eşofman altları Avrupa'ya geçmek umuduyla günlerdir Pazarkule'de bekleyen mülteci kadınlara ve çocuklara dağıtılacak. Ayrıca Edirne Belediyesi Kadın Emek Pazarı'ndaki kadınlarımız da yine mülteci kadınlara dağıtılması için başörtü hediye etti. Bunları da mültecilere ulaştıracağız."

EDMEK' te eğitim gören Sevda Sancakçavuşu Yavaş da herkesin mültecilere yardım elli uzatması gerektiğini belirtti.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü



CHP Edirne il Başkanı Fevzi Pekcanlı, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.



Pekcanlı, mesajında, geçmişini bilmeyen bir milletin geleceğinde var olmayacağını belirtti.



Tarihin akışını değiştiren Kurtuluş Savaşı'nın ulusal birlik ve beraberliğin en üst düzeye çıktığı büyük bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Pekcanlı, mesajında şunları kaydetti:



"Türk milletinin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli marş olarak kabul edilmesinin yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Merhum Mehmet Akif'in, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı; milli mücadele ruhunu, Türk Milleti'nin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmaktadır. Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir.

Bu duygularla Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyerek İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Milli Marş olarak kabul edilişinin 98. yıl dönümünde, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA