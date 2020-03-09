Edirne'den kısa kısa
Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri, Malkara ilçesinde yürüyüş etkinliği düzenledi.
Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri, Malkara ilçesinde yürüyüş etkinliği düzenledi.
DOÇEK'ten yapılan açıklamada, doğasever 83 katılımcının Malkara'nın Yenidibek bölgesinde güneşli havada, dere kenarından yürüyüş gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, baharın gelişiyle derneğin Trakya'daki etkinliklerinin artacağı kaydedildi.
TÜ'de "Işıklar Sönünce" tiyatro oyunu sahnelenecek
Trakya Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı "Işıklar Sönünce" tiyatro oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.
Çat Kapı Tiyatro ekibinden üniversite öğrencisi Umut Pala'nın yazdığı, Burhan Erdoğan, Gözde Acar ve Fatih Afacan'ın oynayacağı oyun, TÜ Konservatuvar salonunda 13 Mart Cuma günü 19.30'da izlenime sunulacak.
Engellilerden şehitlere saygı yürüyüşü
Keşan Engelliler Derneğince, şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.
Dernekte bir araya gelen engelliler Şehitlik Parkı'na kadar yürüdü. Parktaki anıtta saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Yürüyüşe katılanlar dua etti.
Kaynak: AA