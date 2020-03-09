Edirne'den kısa kısa MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak'ı ziyaret etti.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak'ı ziyaret etti.

MHP Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcı Karabacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Tercan'a teşekkür etti.

Tercan da Karabacak'a teşekkür ederek, yaptığı çalışmalardan dolayı kendisini tebrik etti.

Dünya Kadınlar Günü

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, üniversite personeline karanfil dağıttı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Rektörlük binasında yer alan birimleri dolaşarak kadın çalışanların gününü kutladı.

Kadınlar gününü tebrik eden Tabakoğlu, "Baş tacı

kadınlarımızın her alanda varlığını güçlendirecek adımları Trakya Üniversitesi olarak atmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, geleceğimizin mimarı, bereketin, emeğin ve üretimin sembolü tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaymakam İmrak'ın köy ziyaretleri

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçeye bağlı Hacıdanişment köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İmrak, köyde incelemelerde bulunarak köy muhtarından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy sakinleriyle de bir araya gelen İmrak, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA