27.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:26

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'ı makamında ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, tarım konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Gıda OSB, hayvancılık ve tarımsal konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Helvacıoğlu, "Tarım konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor ve ilçemizin faydasına yönelik kullanılması için girişimlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Keşan'ın çevre düzenleme projeleri

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan'ı ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ilçenin çevre düzenleme projelerinin devam ettiğini belirterek, "Keşan'ımıza değer katacak projelerimiz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Yeni projelerimizin planlanması ve yapacağımız hizmetler noktasında destekleri için müdürümüze teşekkür ederiz." dedi.

Helvacıoğlu, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ı ziyaretinin ardından, spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini belirtti.

İlçede satranç etkinliklerinin artacağını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin sosyalleşmesi ve yeteneklerini keşfederek başarılı bireyler olmasını amaçladığımız etkinliklerde işbirliği içinde çalışacağız. Gençlerimizin sadece akademik bakımdan değil, fiziki bakımdan da gelişmesini çok önemsiyor ve bunun için ilçemizde çeşitli sportif alanlarda etkinliklerimizin sayısı ve içeriğini genişletmeye söz veriyoruz."

Bu arada Helvacıoğlu ve ekibi, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, DSİ 11. Bölge Müdürü Nesip Özden, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen'i de ziyaret etti.

Kaynak: AA