26.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:52

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) temsilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası Yüksek İstişare Kurulu'nda görev yapacak.

ETB Başkanı Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, kurulun, Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın (TURİB) faaliyetlerine katkı sağlamak üzere, şirketin ilerlemesini ve etkin faaliyet göstermesini sağlayacak karar ve tedbirlerin alınması yönünde çalışmalar yapacağını söyledi.

Kurulun önemli görevler yapacağını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Türkiye Ürün İhtisas Borsası, lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan Elektronik Ürün Senetlerinin (ELÜS) güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde işlem görebilmesini temin etmek amacıyla 2019 yılında faaliyete geçmişti. Ülke tarımının geleceği olarak gördüğümüz Lisanslı Depoculuk Sistemine ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın faaliyetlerine en iyi şekilde katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bizleri bu göreve layık gören TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum."

Öğrenciler Edirnesporlu oyuncularla maç yaptı

Edirnespor Başkanı Savaş Üner, teknik heyet ve oyuncular, Edirne Bahçeşehir Koleji'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Üner, teknik direktör Adnan Toros ve oyuncular, düzenlenen söyleşi programında öğrencilerin sorularını cevapladı.

Oyuncular, etkinliğin ardından okulun spor salonunda öğrencilerle birlikte gösteri maçı yaptı.

Başkan Üner, okul müdürü Mahmut Boztürk'e Edirnespor'un 22 numaralı formasını hediye etti.

Programa, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan da katıldı.

Kaynak: AA