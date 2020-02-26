26.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:58

Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, müdürlükte incelemede bulunarak İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Canalp, müdürlük personeliyle bir süre sohbet etti.

"Edirne Öğretmen Akademisi" projesi

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanan "Edirne Öğretmen Akademisi" projesi kapsamında, okul öncesi öğretmenlere "21. Yüzyılda Öğrenme Ortamları ve Oyunlar" eğitimi verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitim kapsamında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Ahmetoğlu, öğretmenlerle bir araya geldi.

Katılımcılara konu hakkında bilgi veren Ahmetoğlu, öğretmenlerin sorularını da cevapladı.

"Sağlıklı Geleceğe Ücretsiz Ulaşım" projesi

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik "Sağlıklı Geleceğe Ücretsiz Ulaşım" projesinin başlatıldığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, Meriç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan proje kapsamında hasta vatandaşların ihtiyaçları halinde Edirne'de bulunan çeşitli sağlık kuruluşlarına taşınacağını belirtti.

Kaymakamlık olarak vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Güngör, şunları kaydetti:

"İlçemizde yaşayan dar gelirli ailelerin Edirne'de bulunan hastanelere sevki halinde çeşitli sıkıntılar ortaya çıkmaktaydı. Bu sıkıntıların başında ekonomik yönden dezavantajlı grupta bulunan kişilerin maddi imkansızlıkları ve gidecek oldukları hastaneyi bulamama kaygısı yer almaktaydı. Vakfımız tarafından hayata geçirilen proje ile bahsedilen sorunlar giderilerek daha sağlıklı bir sevk zinciri oluşturulması sağlanmıştır. Geçen senelerde uygulanan bu proje bu senede devam edecektir."

Kaynak: AA