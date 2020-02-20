20.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:05

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin Edirne'ye ilgilisinin her geçen gün arttığını bildirdi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Gürkan, ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, ETSO Genel Sekreteri Nevzat Taşkın, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz ile çarşı ve alışveriş merkezlerinin yetkililerini makamında kabul etti.

Edirne esnafına güler yüzlü ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Gürkan, "Hedefimiz, 10 yılda 10 milyon turist. Bu hedefe her geçen gün daha çok yaklaşıyoruz. Geçen yıl ocak ayında gelen turist sayısı ile bu yıl ocak ayındaki sayı arasında gözle görülür bir artış var. Edirne, turizmin kalbi olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bulgaristan ve Yunanistan'a sınır kenti olan Edirne'nin ekonomik krizden etkilenmediğini aktaran Gürkan, "Kentimiz, özellikle hafta sonları Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistler ile dolup taşıyor. Bu turistler kentimizde alışveriş yaparak, konaklayarak, eğlence mekanlarında zaman geçirerek, kentimizin ekonomisine de büyük katkı sağlıyorlar." değerlendirmesinde bulundu. .

Amatör spor kulüplerine yardım

Edirne Belediyesince kentte faaliyet gösteren 55 amatör spor kulübüne 160 bin 500 lira yardımda bulunuldu.

Spor kulüplerine yardım için Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda tören düzenlendi.

Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İkinci Başkanı Emre Alp, törende yaptığı konuşmada, Edirne Belediyesinin 24 futbol kulübü ile 31 salon sporları kulübü olmak üzere 55 kulübe yardımda bulunduğunu belirterek, Gürkan'a teşekkür etti.

Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır da amatör spor kulüplerine yaptıkları yardımların her geçen yıl arttığını belirterek, "2019 yılında birinci yardımda 140 bin lira, ikinci yardımda 150 bin lira dağıtmışız. 2020 yılının ilk yardımında da 160 bin 500 lira yardımda bulunuyoruz. Umuyorum ki spor kulüplerimiz ve sporcu sayımız daha da artacaktır. Umarım bu destekler bir nebze size soluk verecektir." diye konuştu.

Törene Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan da katıldı.

CHP'den köy ziyaretleri

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Burak Güngörmedi ve yönetim kurulu üyeleri, merkez köylerini ziyaret etti.

CHP Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Güngörmedi ve yönetim kurul üyeleri, akşamları köyleri ziyaret ederek halkın sorunlarını dinliyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Köylü milletin efendisidir" sözünden yola çıkarak önceliklerini köy halkının sorunlarını dinlemeye ayırdıklarını belirten Güngörmedi, "Gittiğimiz köylerde çok sıcak ve güler yüzlerle karşılanıyoruz fakat köylümüz mevcut ekonomiden çok dertli. Tarımsal girdi maliyetlerinin yüksek olması, süt desteklemelerinin 25 kuruştan 10 kuruşa düşürülmesinin kendilerini çok zorladığını söylüyorlar. Biz çiftçimizin sesi olacağız ve takip edeceğiz. Köylerimizin göç vermemesi için de elimizden geleni yapacağız." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü eğitimleri devam ediyor

Edirne Sağlık Müdürlüğünce, "Sağlıklı Gebelik, Güvenli Doğum, Sağlıklı Nesiller İçin Mesleki Gelişim" eğitimleri verildi.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde, bebek ve anne dostu hastane kültürünün pekişmesine büyük bir katkı sağladıklarını belirterek, "Normal doğum oranının yükseltilmesi, sezeryan doğum oranının düşürülmesinde farkındalık sağlayacak olan bu proje ve eğitimde emek veren herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eğitimler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner ve Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Tuğba Yılmaz Esencan tarafından verildi.

Kadın Kadına Projesi devam ediyor

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı köylerde 18 yaş üstü kadınlara yönelik düzenlenen "Kadın Kadına" bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

Lalapaşa Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ile Lalapaşa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yürütülen proje kapsamında Çömlekakpınar köy kahvehanesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Aile hekimi, psikolog, diyetisyen hekim ile İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kadın Kısım Amiri tarafından kadınlara yönelik "kanser, çocuk istismarı, beslenme, ergenlik, stresle başa çıkma yöntemleri, çocuklarda mahremiyet eğitimi, aile içi şiddet" konularında bilgiler verildi.

Kaynak: AA