20.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:56

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kosova Hasan Priştine Devlet Üniversitesinin 50. yıl kutlama törenine katıldı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu, törende yaptığı konuşmada, Balkan ülkelerinden gelen birçok öğrencinin Trakya Üniversitesinde eğitim gördüğünü belirtti.

Türkiye'de "Balkanlar" denilince, Balkanlarda da "Türkiye" denince akla gelen ilk üniversitenin Trakya Üniversitesi olduğunu aktaran Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi olarak tüm tecrübemiz ve olanaklarımızla Hasan Priştine Devlet Üniversitesinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı tören vesilesiyle aynı zamanda birçok Balkan üniversitesi rektörü ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirme imkanımız oldu. Trakya Üniversitesi olarak tüm Balkanlarda olduğu gibi hem kardeş ülke Kosova'nın hem de soydaş ve akraba topluluklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Törene, TÜ Dış İlişkiler Danışmanı Prof. Dr. Hilmi İbar, TÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ve TÜ Özel Kalem Öğretim Görevlisi Kıvanç Ada da katıldı.

Öte yandan, ziyaretler kapsamında Trakya Üniversitesi ile Kosova Rezonanca Tıp Bilimleri Üniversitesi işbirliği anlaşması imzalandı.

İpsala Devlet Hastanesine uzman doktor talebi

CHP Edirne Milletvekil Okan Gaytancıoğlu, İpsala Devlet Hastanesine uzman doktorların atanması gerektiğini belirtti.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İpsala'daki hastanede doktor olmamasını TBMM'de gündeme getirdiğini belirtti.

İpsala'daki hastanenin yeni yapılmasına rağmen uzman doktor bulunmadığını ve tahlillerin bile Keşan Devlet Hastanesinde yapıldığını savunan Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Pirinciyle meşhur, 28 bin nüfuslu İpsala ilçemizde bakanlığınız 30 yataklı yeni bir hastane yaptı bu çok güzel. Hastanede bir tane bile uzman doktor yok. Sadece haftanın değişik günlerinde Keşan ilçemizden gününe göre uzman doktor geliyor. İlçemiz hastanesi beş altı yıl öncesine kadar kadın doğum ünitesi ameliyathanesiyle insanlarımıza hizmet etmekteyken şu an tahliller Keşan'a gönderilerek yapılmaktadır."

Gaytancıoğlu, İpsala Devlet Hastanesine uzman doktorların atanması gerektiğini belirtti.

Saadet Partisi İl Başkanı Ali Demirkıran

Saadet Partisi İl Başkanı Ali Demirkıran, ekonomiye yük getiren anlayışların ekonomiyi düze çıkaramayacağını belirtti.

Demirkıran, yaptığı yazılı açıklamada, ekonominin iyi durumda olmadığını savundu.

Ekonomiyle ilgili yanlış hesaplar yapıldığını iddia eden Demirkıran, "Kamuoyunda yap-işlet, devret projesi olarak bilinen kamu-özel işbirliği projeleri ülkemizin bütçesine büyük yaralar açıyor. Gelir garantisi verilen köprü,yol, hastane gibi yatırımların zararını karşılamak için 2019 bütçesinden 10 milyar lira ödenmişti. 2020 yılı bütçesinde bu zararın 19 milyar lira olacağı öngörüldü. ve bütçeye 19 milyar lira gibi dev bir zarar karşılama ödeneği konulmak zorunda kalındı." ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi ailelere ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri "Roman İl Eylem Planı" kapsamında ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ediyor.

Mahalle ziyaretlerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Polat, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa, Edirne SYDV Müdürü Öyküm Okuklu ve görevli personel katıldı.

Ziyaretlerde, "aile içi iletişim" ve "madde bağımlılığı" konularında bilgilendirme yapıldı.

Özbaş, ziyaretlerin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle sosyal hizmetler alanında olmak üzere Roman vatandaşlarımızın istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, fırsat eşitliğinin sağlanması, eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, yaşam alanlarının iyileştirilmesi, temel sağlık hizmetlerine ulaşımlarının kolaylaştırılması ve refahın arttırılması amacıyla fikir alışverişinde ve yönlendirmelerde bulunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA