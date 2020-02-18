18.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:50

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba el sanatları merkezlerini ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba ve yönetim kurulu üyeleri, İkiz Evler Geleneksel El Sanatları Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmalarını inceleyip bilgi aldı.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yıldırım Sosyal Hizmet Merkezindeki kursları da ziyaret eden İba, kursiyerlere başarı diledi.

Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi

Edirne 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hayata geçirilen Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, proje kapsamında Enez ilçesindeki eğitim kurumları yöneticileriyle bir araya geldi.



Toplantıda, proje kapsamında yapılması planlanan konular görüşüldü.

Helvacıoğlu'ndan Eraslan'a ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, ziyarette yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Eraslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Helvacıoğlu'na çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA