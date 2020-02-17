17.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:32

Okul Sporları Voleybol Genç A Kız ve Erkek Edirne Grup Merkezi müsabakaları sona erdi.



Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Okul Sporları Voleybol Genç A Kız/Erkek Edirne Grup Merkezi müsabakaları, final müsabakalarıyla tamamlandı.

13-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenen müsabakalara 23 ilden 328 sporcu ve antrenörleri katıldı.

Müsabakalar sonucunda kızlarda Bilecik Mustafa Şeker Anadolu Lisesi, Bursa Özel Nova Anadolu Lisesi ve İstanbul TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi; erkeklerde Bursa Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Özel Eğitim ve Yaşam Merkezi Okyanus Lisesi ve Tekirdağ Özel Trakya Koleji gruplarında birinci olarak Türkiye yarı finaline gitmeye hak kazandı.

Kapanış töreninde konuşan Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, müsabakalara katılan sporcu ve antrenörlerine teşekkür ederek, kendilerini Edirne'de ağırlamaktan memnun olduklarını belirtti.

TÜ'de "Abiye Giyimde Drapaj Tekniği ve Model Uygulama Eğitimi" projesi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda yürütülen "Abiye Giyimde Drapaj Tekniği ve Model Uygulama Eğitimi" projesi kapsamında eğitici eğitimi düzenlendi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından "2019 Yılı Mesleki ve Teknik Eğitim Destek Programı" kapsamında desteklenen "Abiye Giyimde Drapaj Tekniği ve Model Uygulama Eğitimi" projesi kapsamında eğitici eğitimi verildi.

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü öğretim elemanlarına 72 saat eğitim verildi. Eğitime katılan öğretim elemanları törenle sertifikalarını aldı.

Sertifika töreninde konuşan Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Becenen, Trakya Üniversitesi olarak en büyük amaçlarının insan yetiştirmek ve bulundukları bölgeye sosyo-ekonomik destek sağlamak olduğunu belirtti.

Kaynak: AA