13.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:02

Edirne'de gazeteci dernekleri, Keşan Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi görevlisi Erdoğan Demir'in belediyede başka bir birimde görevlendirilmesine tepki gösterdi.

Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Sarılarlı yaptığı yazılı açıklamada, gazeteci Demir'in uzun yıllardır görev yaptığı basın biriminden başka bir birime alınmasına anlam veremediklerini ve kınadıklarını belirtti.

Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Savaş da Demir'in "emekliliğe zorlanmak" amacıyla yapıldığını düşündükleri pozisyon değişikliğinin bir hata olduğunu, hatadan bir an önce dönülmesi gerektiğini kaydetti.

Trakya Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada da, "emekli ol" baskısıyla görevden alınan ve belediyenin fen işleri biriminde görevlendirilen Demir'in göreve iadesinin beklendiği ifade edildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da yaptığı açıklamada, personelin daha verimli çalışması için çeşitli uygulamalar hayata geçirdiklerini söyledi.

Helvacıoğlu, belediyede 26 personelin yerinin değiştirilmesine tepkiler geldiğini ancak belediyenin iç işlerine karışılmasının doğru olmadığını belirtti.

Konuyla ilgili yapılan yorum ve değerlendirmelerin yanlış olduğunu ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Erdoğan kardeşimle şunu konuştuk. 'Fen işlerine asil görevine gidiyorsun çünkü işçi statüsündesin. Basın yayın bölümünde müzeye bakacaksın, kültür ve spor müdürlüğünde belediyemizin spor etkinliklerine, yelken kulübüne, Andaç müdürümle birlikte çalışacaksın tüm etkinlikleri haberleştirip basın yayına haber ileteceksin' dedik. Daha ilk görüntüde vay efendim eline kürek almış, eline kazma almış. Bende kürek alırım, biraz sonra da alırız. Bu belediyenin, ailemizin bir sorunu. Bunun küçük düşürücü, rencide edici bir hadise yok. Bunu herkes bilsin."

Erdoğan Demir de görevlendirme ile ilgili hiçbir sıkıntısının olmadığını belirterek, "Görevlendirme olabilir ama o paylaşılan fotoğraf beni üzdü. Beni en çok beni üzen paylaşılan fotoğraftır." dedi.

-İl Başkanı İba kurum ziyaretlerine devam ediyor



AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve yönetim kurulu üyeleri, kentteki kurum ziyaretlerine devam ediyor.



AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti heyeti yaptıkları ziyaretlerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor.



AK Parti Edirne İl Başkanı İba ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Türkiye Elektrik İletim AŞ. 20. Bölge Müdürü Murat Türk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, Torak Mahsulleri Ofisi Edirne Şube Müdürü İbrahim Duman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürü Fadıl Atik, Edirne Meteoroloji İstasyonu Müdürü Osman Şentürk, İl Müftüsü Emrullah Üzüm, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Öyküm Okuklu ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'nu makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



AK Parti İl Başkanı İba, göreve geldikleri günden bu yana ziyaret ve çalışmalarını sürdürdüklerini ve yeni projeler için ikili görüşmelerin önem taşıdığını belirtti.

Kurum müdürleri de ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını belirtti.

"Masallarla büyüyorum" projesi

Meriç Kaymakamlığınca başlatılan proje kapsamında veliler öğrencilere sınıflarda masal okuyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ana sınıfı ve ilkokullarda uygulanan proje gönüllü velilerin katılımıyla devam ettiği belirtildi.

Projenin öğrencilere olumlu katkılar sunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklar üzerinde olumlu bir etki oluşturan ve onlara iyiyi, doğruyu, yardımseverliği, çalışkanlığı öğreten masalları öğrencilerimize, her hafta sınıflarda misafir ettiğimiz gönüllü velilerimiz okuyor bu sayede hep beraber kaliteli ve verimli zaman geçiriyorlar. Bu güzel projeyi hayata geçiren Öğretmen, öğrenci ve velilerimizi kutluyoruz."

7. Sağlıkla Zayıfla Obezite Okulu açıldı

Edirne Sağlık Müdürlüğünce 7. Sağlıkla Zayıfla Obezite Okulu açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Selimiye Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, katılımcılara 10 hafta boyunca sürecek programınla ilgili diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve doktor tarafından verilecek eğitimler ve aktiviteler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzman Dr. Esin Seçgin Sayhan, Selimiye Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Bekir Tunçer de katıldı.

Kaynak: AA