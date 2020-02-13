13.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:54

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında (ETSO) "2020 Yılı Asgari Ücret Maliyetlerinin Azaltılması, İstihdam Teşvikleri ve Muhtasar Prim Hizmet Beyanname Uygulamaları" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda ve Meridyen 360 Danışmanlık Şirketi arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında üyelerin istihdamını artırma ve işverenleri desteklemeye yönelik teşviklerle ilgili bilgilendirmek amacıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda istihdam teşviklerinin önemine değinen ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, mevcut istihdam teşviklerinden yararlanan üye sayısının artması adına daha önce de birçok çalışma gerçekleştirdiklerini, toplantıda işverenler için çok önemli olan maliyetlerin azaltılmasına yönelik uygulamalarla ilgili detaylı bilgilendirme yapılacağını belirtti.

Toplantıda İş Hukuku Sosyal Güvenlik Uzmanı Özkan Sarıkaya ve Sosyal Güvenlik Denetmeni Onur Tok, sunum yaptı.

Gürkan, engelli derneklerinin temsilcileriyle görüştü

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, engelli derneklerinin temsilcileriyle görüştü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan ve Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, kent merkezinde faaliyet gösteren engelli derneklerinin temsilcileriyle belediyede bir araya geldi.

Engelli vatandaşların her birey gibi kimseye muhtaç olmadan hayatlarını devam ettirebilmelerinin en temel insan hakkı olduğunu belirten Gürkan, Edirne Belediyesi olarak bu sorumluluğun bilinciyle engelsiz bir kent yaratmak adına çalıştıklarını ifade etti.

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirten Gürkan, "Sizlerden istediğimiz bu konuda bize daha çok baskı yapmanız. Sıkıntılarınızı, yaşadığınız zorlukları bizimle paylaşmanız. Biz bu konuda size elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Edirne'de bir engelli hakları çalıştayı düzenlemek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA