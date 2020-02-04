04.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:56

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 9 Şubat Pazar günü düzenlenecek CHP Edirne İl Kongresi'nde aday olacağını açıkladı.

Pekcanlı, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığında düzenlediği toplantıda, siyasi yaşamı boyunca CHP Edirne İl Teşkilatı'nda farklı görevlerde bulunduğunu söyledi.

CHP'nin başarısı için mücadele ettiğini belirten Pekcanlı, "Bir CHP üyesi için en büyük mücadele seçim zamanında, partisi diğer partililerle yarışırken partisi ve adayı için çalışmaktır. Ben aday olmadığım her seçimde, il başkanı olmadığım dönemde de partim için hep çalıştım. Dün çalıştım, bugün çalışıyorum, CHP'nin iktidarı için yarın da unvanım olsun olmasın çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

İl kongresi için delegelerden destek isteyen Pekcanlı, demokrasi içinde bir kongre geçirilmesi temennisinde bulundu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da adaylara başarı dileyerek kongre de Fevzi Pekcanlı'yı destekleyeceğini açıkladı.

Toplantıya, belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

"Edirne'de Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi"

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanan "Edirne'de Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi" kapsamında Meriç ilçesinde toplantı düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, ilçedeki eğitim kurumu yöneticileriyle bir araya geldi.

Toplantıda, proje kapsamında yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Sağlık Turizmi Komisyonu toplantısı

Edirne Sağlık Müdürlüğü Sağlık Turizmi Komisyonu, 2020 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ayten Canalp başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda, sağlık turizmi kapsamında kazanılan proje çalışmalarının mevcut durumları ile hastanelerdeki sağlık turizmi alanında yürütülen çalışmalar değerlendirilerek görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA