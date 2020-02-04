04.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:36

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Türkiye'nin, emsali görülmemiş düşmanlıklara maruz kalmasına rağmen hala dimdik ayakta olduğunu bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib'de rejim ve İran destekli terörist grupların saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Esad-Putin ortaklığının sabırları taşırdığını belirten Tercan, şunları kaydetti:

"Zalime eğilmek zillettir. Ceddimiz eğilmedi nesl-i cedid de eğilmeyecektir. Herbirimiz birer Türk bayrağı olduk. Kirlenmedik lekelenmedik Allah'a çok şükür. Türkiye, emsali görülmemiş düşmanlıklara maruz kalmasına rağmen hala dimdik ayaktadır. Kimsenin gücü yetmeyecektir. Türk milletini yüce Rabbim seviyor. Çünkü onun son ordusudur. Saldırının askeri karşılığı verildiği TSK tarafından açıklandı ama yetmez. Rusya'ya da rejimi kontrol etmesi yönünde uyarı yapılmalı. Türk topçuları Hama kırsalında bulunan rejim mevzilerini ağır ateş altına aldı, askerlerimizin kanı yerde kalmadı. Milletimizin başı sağolsun. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Edirne'nin nüfusu 413 bin 903 kişi

Edirne'nin nüfusunun 413 bin 903 kişi olduğu bildirildi.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinde Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.

Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu.

Sonuçlara göre Edirne nüfusu 413 bin 903 kişi olarak belirlendi.

Kaynak: AA