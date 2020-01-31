31.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:40

Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi tarafından İpsala Kaymakamlığı'nda hibe programları tanıtım toplantısı düzenlendi.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, mevcut ve yıl içerisinde açılacak olan olan hibe programlarının tanıtımı yapıldı.



Toplantıya, İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, kaymakamlık proje birimi ve daire amirleri katıldı.

Elazığ'da meydana gelen deprem

Edirne Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil ve UMKE ekiplerinde yer alan Trakya Üniversitesi çalışanları, Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgelerinde çalışmalarına katıldı.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, UMKE ekibinde yer alan Trakya Üniversitesi çalışanları, deprem bölgesindeki çalışmalara yardım etti.

UMKE ekibinin depremin ardından bölgeye gittiği belirtilirken açıklamada şunlar yer verildi:

"Trakya Üniversitesi Sivil Savunma Amiri Özcan İlgün, hastanede görev yapan Ali Kırlı ve yine hastanede radyoloji teknikeri olarak görev yapan Mehmet Serkan Furat'tan oluşan deneyimli ekip, 30 Ocak'ta acil sağlık hizmeti görevlerini tamamlayarak Edirne'ye döndü. Yanlarında sağlık malzemesi, enkaz dinleme cihazları ve enkaz kurtarma ekipmanları bulunan Edirne UMKE timine Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde görevli iki kişi ve bir ambulans da eşlik ederken, ekip, arama kurtarma çalışmaları sonrası bölgedeki iyileştirme çalışmalarına da katıldı. Beş gün süresince enkazdan yaralı ve kazazede çıkarılması çalışmalarına katılan Edirne UMKE ekibi şehrin birçok bölgesine kurulan çadır kentlerde ve sahra hastanelerinde yürütülen acil sağlık hizmetlerine de yardımcı oldu."

"Emeğimiz Kazanıyor" projesi

Edirne Milli Eğitim Şube Müdürü Fatma Soydemir, Edirne Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlhan Dinç ve beraberindeki heyet, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk'ü ziyaret etti.

Borsadan yapılan açıklamaya göre ziyarette, Edirne Valiliği, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Edirne Halk Eğitim Merkezi bünyesinde başlatılan "Emeğimiz Kazanıyor" projesi hakkında bilgiler verildi.

Borsa Başkanı Öztürk, projenin fayda sağlayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA