30.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:30

Edirne Sağlık Müdürlüğü tarafından Acil Obstetrik Bakım Programı çalışmaları kapsamında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne Sağlık Müdürlüğünde gerçekleşen programda, acil obstetrik bakım çekirdek ekip stratejik planlama grubu toplantısı ile sektörler arası işbirliği toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıda, katılımcıların görüş ve önerileri alınarak, il eylem ve aktivite planı hazırlandı.

Acil Obstetrik Bakım Programının amacının gebelik süreci, doğum sırasında ve sonrasında oluşabilecek sağlık sorunlarında sağlık hizmetlerine erişilebilirlik, anne ve yenidoğan ölümlerini önlemek olduğu belirtildi.

Kaymakam Aslantatar'dan Kore gazisine ziyaret

İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçeye bağlı İbriktepe köyünde yaşayan 90 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Kuran'ı evinde ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Aslantatar, ziyarette Kuran'la bir süre sohbet ederek anılarını dinledi.

Aslantatar'a ziyaretinde, İpsala Jandarma Komutanı Veli Kızmaz, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, İpsala İl Genel Meclis Üyeleri İsmail Aliş ve Hüseyin Filiz de eşlik etti.

Başsavcı Karabacak'a ziyaret

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak'ı ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Başkan Çalışkan, ziyarette, derneğin faaliyetleri hakkında Başsavcı Karabacak'a bilgiler verdi.

Karabacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, derneğe çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA