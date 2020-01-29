29.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:36

Edirne'de, "Eğitim Yöneticileri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başkanlığında Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulunda düzenlenen toplantıya okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, 2019-2020 eğitim döneminde yapılacak çalışmaların planlaması yapıldı.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı, yeni dönemin 3 Şubat Pazartesi başlayacağını belirterek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Hamzadere Barajı'nda balık bolluğu

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Koyuntepe köyünde bulunan Hamzadere Barajı'nda balık bolluğu yaşanıyor

Koyuntepe Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yakup Tuncalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, balık bolluğundan dolayı mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Barajın tarımsal sulamanın yanı sıra balıkçılıkta da kullanıldığını belirten Tuncalı, "Barajın faaliyete geçmesinden sonra balık da bollaştı. Levrek, sazan ve yayın gibi balık türleri var. Balıkların bir kısmı bölgemizde tüketilirken, bir kısmı da İstanbul'a satılmak üzere gönderiliyor. Ekonomik anlamda bir katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Enez'de Elazığ için yardım kampanyası

Enez Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Belediye Başkanı Özkan Günenç, Enezli vatandaşların yardım kampanyasına ilgi gösterdiğini söyledi.

Toplanan yardımların Elazığ'a yola çıktığını belirten Günenç, "Elazığ' da yaşanan deprem sonrası biz de ilçe halkı olarak katkıda bulunmak istedik. Vatandaşlarımıza yaptığımız çağrı sonrası, gıda, giyecek ve battaniye yardımı elde ettik. Enez halkına bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah bir daha bu depremi yaşatmasın." dedi.

Kaynak: AA