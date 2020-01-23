23.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:52

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesinde Prof. Dr. Mirko Tos Kulak ve İşitme Merkezi açıldı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, otoloji ve nörotolojide dünyanın en önemli isimleri arasında gösterilen Prof. Dr. Mirko Tos'un adının verildiği Kulak ve İşitme Merkezi açıldı.

Tıp Fakültesi Dekanlığının ikinci katındaki merkezin açılışında konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Cem Uzun, merkezin temel ve klinik tıp bilimciler ile odyologları bir araya getirme amacıyla açıldığını söyledi.

İşitme teknolojisi gelişimine katkıda bulunarak, bu alanda dışa bağımlılığı azaltmak istediklerini belirten Uzun, "İşitme test ve cihazlarında yerli ve milli üretim için özellikle genç araştırmacılar arasında farkındalık yaratmak ve motivasyon oluşturmak hedefindeyiz. TÜ ve TÜBİTAK'tan aldığımız projelerle alt yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Merkezin açılışına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurtcan ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in yanı sıra dekanlar, öğretim üyesi ve uzmanlar, Türk ve yabancı bilim insanları ile davetliler katıldı.

Ekonometri öğrencilerine SAS eğitimi verildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Ekonometri Bölümü öğrencilerine SAS eğitimi verildi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü işbirliğinde üç yıldır devam eden SAS (Statistical Analysis System) eğitimlerinin sekizincisi müdürlük binasında gerçekleşti. Eğitim programında öğrenciler, TÜİK personelince veri toplama ve istatistik gibi konularda bilgilendirildi.

TÜİK Edirne Bölge Müdürü Şenol Deniz, TÜİK'in teknik ve dinamik bir kurum olduğunu, genç, donanımlı personel yapısı ile Edirne'de bu düzeyde bir eğitimin verilmesinin öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Öğrencilere kariyer planlamalarını yaparken gelişime odaklanmaları tavsiyesinde bulunan Deniz, "Verilen bu eğitimin öğrencilerin kariyerlerine faydalı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA