20.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:44

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı'na seçilen Burak Güngörmedi, ilçe başkanlığında düzenlenen törenle görevi Nedim İşcan'dan devraldı.

Törende konuşan CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Burak Güngörmedi, CHP'nin başarısı için çalışacağını söyledi.

Partililerden destek isteyen Güngörmedi, "Bana hiç kimse soru işaretleriyle yaklaşmasın çünkü ben kimseye soru işaretleriyle yaklaşmayacağım. Ben herkese sarılacağım. Bu kapı açık olacak. Tek isteğim bana destek olunması. Köstek olmaya çalışanları da anlayışla karşılayacağım ama benim isteğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkez ilçesinin birbiriyle sarılması ve yol arkadaşlığı yapması" şeklinde konuştu.

Görevi devreden Nedim İşcan'da Güngörmedi'ye başarı diledi.

Törene, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve partililer katıldı.

"Co-Pilot" projesi

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Co-Pilot" projesi açılış toplantısı gerçekleştirildi.



Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Web 2 uygulamalarının eğitim ortamlarına entegrasyonunu uygun bir hale getirmek amacıyla Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan ve proje ortakları arasında İspanya, İtalya, Hollanda ve Macaristan'dan eğitim kurumlarının yer aldığı "Co-Pilot" projesinin açılış toplantısı müdürlüğün Arda Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, proje kapsamında farklı ülkelerden gelen eğitimcileri Edirne'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek projenin tüm ortaklara hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda, proje kapsamında yapılacak faaliyetler ile izlenecek yol haritasına ilişkin değerlendirme ve planlama çalışması yapıldı.



Proje ortağı ülkelerinin temsilcileri Edirne'de kaldıkları süreç içerinde, proje faaliyetleri planlama çalışmaları gerçekleştirerek ve okul ziyaretlerinde bulunacaklar.

Kaynak: AA