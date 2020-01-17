17.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:44

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında yeni bebeği olan aileleri ziyaret etti.

Helvacıoğlu, Okan ve Damla Koru çiftini evlerinde ziyaret ederek bir süre görüştü. .

Çiftin "Ada" isimli bebeğini seven Helvacıoğlu, "Hoş Geldin Bebek projemiz kapsamında aile ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Ailemizi ziyaret ettik sağlıklı, mutlu, başarılı ve uzun bir ömür diliyoruz. Ailemizin yavrularını büyütme serüvenlerinin başlangıcında yanlarında olduk. Küçük bireyimizin yaşam yolculuğunda hep bir arada olacağız. Aile fertleri olarak, bireyimizi yetiştirme sorumluluğumuzun bilincindeyiz." diye konuştu.

Keşan'da esnafa Yunanca kursu

Keşan Tuhafiyeci ve Manifaturacılar Odası organizasyonuyla esnafa Yunanca kursu veriliyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Nehir Gergin, Keşan Ticaret ve Sanayi Odasındaki kursu ziyaret ederek, katılımcılara başarılar diledi.

Gergin, Keşan'ın önemli bir güzergahta olduğunu belirterek, "Yunanca kursumuza ilgi güzel. İlçemiz Yunanistan'dan çok sayıda turist alıyor. Bu kursların esnafımıza katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Keşan'da otopark çalışmaları

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nehir Gergin, otopark çalışmalarını inceledi.

Gergin, eski cezaevi mevkisinde oluşturulan otoparkın vatandaşa hizmet sunacağını belirterek, "Otopark olarak faaliyete geçen eski cezaevinin etrafında ve girişinde başlatılan düzenleme çalışmalarını yerinde ziyaret ederek personelimize kolay gelsin dileklerimizi ilettik. Bu alanı bölgede yaşayan halkımız için daha güzel ve yaşanabilir bir hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA