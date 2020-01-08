08.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:46

Edirne Belediyesine bağlı Hasan Ali Yücel ve Edirne Kent müzelerinin geçen yıl ziyaretçi akınına uğradığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nin Türkiye'nin ve Balkanların en büyük interaktif çocuk müzesi olduğunu belirtti.

Edirne'nin yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turist çektiğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi 29 Ekim 2018 tarihinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Müzemiz açıldığı günden bu yana 77 bin 183 kişiyi ağırladı. Evrensel bir müze olan; sadece Edirne'deki çocuklara değil yurt içi ve yurt dışından gelen çocuklara birçok şey katan müzemiz geleceğimizin teminatı çocuklarımıza, yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı sunmaya devam ediyor. Konularında uzman personelimiz tarafından verilen eğitimlerde çocuklarımız geleceğe en iyi şekilde hazırlanıyor."

Hasan Ali Yücel ve Edirne Kent müzelerini 2019 yılında 75 bin 28 kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

ROMACTED projesi

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Yerelde İyi Yönetişimin ve Roman Vatandaşların Güçlendirilmesinin Teşviki Projesi (ROMACTED) kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tanrıkulu, Belediyeler Birliği Proje Koordinatörü Elmas Arus ile Çavuşbey Mahallesi'nde açılması planlanan Edirne Belediyesi ROMACTED Çocuk Evi'ni inceledi.

Tanrıkulu, projede önemli bir noktaya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz bu projeyi çok önemsiyor ve bu konuda çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Burada önemli olan sorunların, sorunları yaşayanlar tarafından sahip çıkılması. Roman ve dezavantajlı mahallerinde yaşayanlar kendileri için bir şey yapıyorlar. Bu çok kıymetli. Başkaları adına yok saymak, onları yok saymaktır. Asıl olan şey sorunu yaşayan insanların, bu sorunun çözümüne katılması. Edirne Belediyesi halkın belediyesi ve halkın içinde yaşayan bir organizma, bundan da çok mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: AA