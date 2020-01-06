06.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:24

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yeni atanan ve görevde yükselen öğretim üyeleriyle bir araya geldi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tabakoğlu, rektörlük toplantı salonunda bir araya geldiği öğretim üyelerini tebrik etti.

Üniversitenin faaliyetlerinden, çalışma alanlarından, vizyon ve misyonu ile hedeflerinden bahseden Tabakoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde atılacak adımların akademik gelişim için önemli olduğunu hatırlatarak, öğretim üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

TÜ'de atama

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı görevine Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarih Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin atandı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çetin'in atanması dolayısıyla Merkez Kütüphane'de tören düzenlendi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, geçen yıl hayatını kaybeden Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Recep Zogo'nun çok değerli bir kütüphaneci ve idareci olduğunu belirterek rahmet diledi.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı öncülüğünde kurulan Balkan Kütüphaneler Birliği'nin önemli olduğunu ifade eden Tabakoğlu, "Kütüphanemiz, 145 bin basılı kaynağı, 650 eserin yer aldığı Edirne Kitaplığı, 8 bine yakın basılı tezi ve 400 bine yakın elektronik ortamdaki kaynağıyla oldukça iyi durumda. Doç. Dr. Nurten Çetin'e yeni görevinde başarılar diliyorum." dedi.

Gürkan'dan engelli sporculara ziyaret

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'de kamp yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü bedensel engelli yüzme takımını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan, Yunanistan ve Belarus'ta düzenlenecek müsabakalar öncesi Edirne'de kampa giren yüzme takımını ziyaret ederek başarı diledi.

Sporcuların Türkiye'yi başarıyla temsil edeceğine inandığını belirten Gürkan, "Sizler engel tanımayan başarılı sporcularsınız. Bugüne kadar yurtiçi ve yurt dışında Türkiye'yi başarıyla temsil ettiniz. Bundan sonra da karşınıza çıkan tüm engelleri aşarak, ülkemizi başarılarıyla temsil edeceğinize inancım tam." dedi.

Sporcular da Gürkan'a teşekkür ederek, Edirne'de kamp yapmanın kendilerine şans getirdiğini ifade etti.

DOÇEK Kalealtı köyünde yürüyüş düzenledi

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), Kalealtı köyünde yürüyüş düzenledi.

DOÇEK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik Gelibolu'nun Kalealtı köyünde 49 doğaseverin katılımıyla orman içindeki patikalarda gerçekleşti.

DOÇEK üyesi Yasemin Aras, etkinliğe katılan doğaseverlere teşekkür ederek, hafta sonu Malkara'da düzenlenecek yürüyüşe davet etti.

Deprem istasyonlarının bakımı yapıldı

Edirne'de deprem gözlem istasyonlarının bakımı yapıldı.

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, İpsala DSİ yerleşkesi ile Enez Çavuşköy'de bulunan deprem gözlem istasyonlarının akü değişimleri, AFAD personelince yapıldı.

Açıklamada, Edirne'deki 10 deprem istasyonunun rutin bakımlarının da AFAD tarafından yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA