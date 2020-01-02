02.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:32

Edirne Ticaret Borsası'nca (ETB) lisanslı depoculuğa sistemine verilen destek süresinin 5 yıl daha uzatıldığı bildirildi.

Borsadan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen ETB Başkanı ve TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Özay Öztürk, geçen yıl uygulamaya giren ilave kira, nakliye ve analiz destekleriyle lisanslı depoculuk sisteminin daha da avantajlı hale geldiğini belirtti.

Lisanslı depoculuk sistemine verilen destek süresinin 5 yıl daha uzatıldığını aktaran Öztürk, "Bu konuda bizleri destekleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve talebimizi olumlu karşılayarak hayata geçiren Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyoruz. Lisanslı depoculuk sistemini ülke tarımının geleceği olarak görüyoruz. Üyelerimizin ve üreticilerimizin sunulan avantajlardan en iyi şekilde yararlanabilmesi 20 bin ton kapasite artırımı sağlayacak inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Lisanslı depolarımızın 2020 harman döneminde 60 bin ton kapasiteyle hazır olmasını planlıyoruz. Kararın üyelerimiz, üreticilerimiz, Edirne'miz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Lisanslı depoculuğun Ticaret Bakanlığının denetiminde olduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Lisanslı depoculuk sisteminde altı aylık kısmı tamamen olmak üzere kira desteği, ton başına 25 lira ve her ürün çeşidi için 750 lirayı geçmemek üzere nakliye desteği, parti başına 25 lira analiz ücreti desteği, yüzde 2 zirai stopaj muafiyeti, elektronik ürün senedi tutarının yüzde 75'ine kadar azami 9 ay vadeli olarak kullanılacak kredilerde yüzde 100 faiz indirimi, yüzde 20 gelir/kurumlar vergisi muafiyeti ve yüzde 1 KDV muafiyeti gibi desteklerin yanı sıra lisanslı depo işletmelerinin kuruluşlarında yatırım dönemleri için %75, işletme döneminde yüzde 50 faiz indirimli olarak 10 bin ton kapasite için 10 milyon liraya kadar, 10 bin ton üstü kapasite için 20 milyon liraya kadar uzun vadeli kredi desteği sağlanıyor.

Depolamaya uygun nitelikteki hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı ve kuru kayısı gibi standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım ürünlerinin standartları belirlenerek, emniyetli ve sağlıklı koşullarda lisanslı depo işletmelerine ait depolarda depolanmasını ve bu ürünlerin ticaretinin yine bu işletmeler tarafından elektronik ortamda düzenlenen ürün senetleri vasıtasıyla yapılması hedefleniyor."

Gürkan altyapı çalışmalarını inceledi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki çalışmaları inceleyen Gürkan, ekiplerden bilgi aldı, mahalle halkının istek ve taleplerini dinledi.

Çalışmaların, şehrin farklı noktalarında devam ettiğini belirten Gürkan, "Altyapı çalışmaları şu anda Fatih Mahallesi Abdullah Hatipler Sokak, Şükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi ve Fetih Sokak, İstasyon Mahallesi Beyaz Gül Sokak, Kocasinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi ve Karaağaç Mahallesi Ferahiye Caddesi'nde devam ediyor. Altyapı çalışmalarından dolayı bu bölgeler 5 gün boyunca trafiğe kapalı olacak. Bu konuda vatandaşlarımızı ve kurumları sık sık bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Proje hibelendirildi

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünün projesi hibelendirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Dayanışma Programı ESC11 Gönüllülük Projeleri Programı kapsamında hazırlanan ve R3 döneminde başvurusu yapılan Dayanışma Ekibi-4 isimli proje, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından hibelendirildi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

"Naat Okuma" Yarışması

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Naat Okuma" yarışmasının merkez ilçe finali gerçekleştirildi.

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Selimiye İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen finalde, Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nden Buse Pehlivan birinci, Şehit Yıldız Gürsoy Kız AİHL'den Şeyma Gökgöz ikinci, İlhami Ertem Anadolu Lisesi'nden Öykü Beren Yapıcı da üçüncü oldu.

Yarışmanın finaline İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Yılmaz, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fatma Soydemir, okul İdarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Afetlere Hazırlık Yılı" projesi

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Ali Altındal, Edirne İnşaat Mühendisleri Odasını ziyaret etti.

AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, "Afetlere Hazırlık Yılı" projesi kapsamında geçen yıl aralık ayı temasının "Bina Güvenliği ve Tehlike Avı" olduğu belirtildi.

Bu kapsamda AFAD Müdürü Ali Altındal, jeoloji mühendisi Semih Murat Özavcı ve inşaat mühendisi Ahmet Akol, Edirne İnşaat Mühendisleri Odasını ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, ziyarette bina güvenliği, Edirne'nin yapı stoğu konularında karşılıklı görüş alış verişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, İnşaat Mühendisleri Odası'nda tehlike avı etkinliği yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA