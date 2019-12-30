30.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:58

İstanbul Uluslararası Mutfak Günleri Festivali'nden madalya ile dönen öğrenciler Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 17'ncisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Mutfak Günleri Festivali'ne Edirne'yi temsilen katılan Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, lise düzeyi tatlı kategorisinde 2 gümüş ve 1 bronz madalya, pizza kategorisinde ise 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Öğrenciler okul yöneticileri ve öğretmenleri eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, ziyaret etti.

Arpacı, ziyarette öğrencileri tebrik ederek belgelerini ve madalyalarını verdi.

- ÇED raporuna itiraz

CHP Edirne İl Teşkilatı, Kanal İstanbul projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz dilekçesi verdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde toplanan partililer, Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçelerini doldurdu.



CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, burada yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul Projesi'nin su kaynaklarına, tarım arazileri ve ormanlara zarar vereceğini ileri sürdü.



Her zaman halk ve hak için mücadele etmeye de devam edeceklerini ifade eden Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Kanal İstanbul projesi ile sadece İstanbul'da değil tüm Trakya'da da tarım alanlarını etkileyecek tarım ve hayvancılık zamanla yapılamaz hale gelecektir.Kanal İstanbul projesi Trakya topraklarını bölecek Trakya'nın hem ulaşımını hem savunmasını etkileyecek projedir.

Çevre sağlığını korumak çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın görevidir. Biz de vatandaşlık görevimizi yerine getiriyor, sağlıklı çevrede yaşama hakkımızın ihlal edilmesini istemiyoruz. Anayasal yetkilerimizi kullanarak ÇED raporuna itiraz ediyor, proje için ÇED olumsuz kararı verilmesini talep ediyoruz."

DOÇEK Tayfur Köyünde yürüyüş etkinliği düzenledi

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), Gelibolu'ya bağlı Tayfur köyünde yürüyüş düzenledi.

DOÇEK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik Gelibolu'ya bağlı Tayfur köyünde vadi ve patikalarda yürüyüş yapıldı.

Yürüyüş akşamüstü Karainebeyli Köyündeki tarihi kahvede sorunsuz şekilde tamamlandı.

Kaynak: AA