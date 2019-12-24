24.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:00

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce (AFAD) "Afete Hazırlık Yılı" çalışması kapsamında okul yöneticileri bina güvenliğine ilişkin bilgilendirildi.

Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplantıda, AFAD yetkilileri yangın, sel, taşkın ve deprem gibi afetler ve alınacak önlemlere ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya, Edirne AFAD Müdürü Ali Altındal, Edirne Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Yılmaz, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Hizmetleri Birimi ile İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi yetkilileri ile okul yöneticileri katıldı.

Muhtarlardan, Helvacıoğlu'na ziyaret

Keşan ilçesine bağlı köylerin muhtarları Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, köy muhtarlarının demokrasinin ilk adımı olduğunu belirterek, "Muhtarlarımızla Keşanımız'ı daha da güzelleştirmek adına işbirliği içinde el ele gönül gönüle çalışacağız. Hedefimiz muhtarlarımızla birlikte Keşan'da dolu dolu bir hizmet dönemi geçirmek. Yanımızda olan, ve ilçemizin gelişimine katkı sunmak için büyük gayretler sarf eden muhtarlarımıza, il genel meclis üyelerimize ve ilçe başkanımıza nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ziyarette, il genel meclis üyeleri ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da yer aldı.

"Türkan Bebek" yarın anılacak

Bulgaristan'da yaşayan Türkler'in direnişinin sembolü "Türkan bebek" ölümünün 35. yılında Edirne'de anılacak.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, 18 aylık Türkan Feyzullah bebeğin Bulgaristan'da, 1984 yılındaki asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürüldüğünü belirtti.

Türkan bebeğin ölümünün 35. yılında anılacağını aktaran Güneş, törenin Eski Göçmen Evleri yanındaki Türkan Bebek Anıtı'nda 12.00'de gerçekleşeceğini kaydetti.

Kaynak: AA