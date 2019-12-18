18.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:46

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirkıran mesajında, göç ve göçmen sözcüklerinin son yıllarda çok sık kullanıldığını belirtti.

Göçmenlerin çocuğunun, Müslüman coğrafyanın insanları olduğunu ifade eden Demirkıran, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin büyük bir kesimi de göçmendir. Edirne'de yaşayan insanların büyük bir kısmının ya kendisi, ya babası ya da dedesi göçmendir. Bu süreçte neler yaşanmış, ne sıkıntılar çekilmiştir. O acı günleri büyüklerimizden gözyaşları ile dinledik. Bugün de Yemen'de, Irak'ta, Libya' da, Suriye'de yaşayan insanlar evlerinden ülkelerinden sürülüp, kovuluyorlar. Bu işgalleri, zulümleri yapanlara karşı birlikte hareket edilmesi gereklidir.

Bu konuda bin yıl İslam alemine önderlik yapmış milletimize büyük görevler düşüyor. Bizim tarihimiz zalime karşı duruşumuzla, haklının yanında oluşumuzla bilinir. Müslüman ülkelerin bir üst otoritesinin olmaması, kısaca başsız olması Müslüman ülkelerin işgaline, sömürülmesine ve katliamlara uğramasına yol açıyor. Adil bir dünya kurulması, zalimin zulmüne dur denmesi çok önemlidir. Müslüman ülkelerin pek çoğunun başında işbirlikçi kuklaların olması, oyununun ciddi bir irade ortaya koyulması ile bozulur. Hak ve adalet üzere bir düzen kurmak eğitimimizin, ahlakımızın, dış politikamızın, milli güvenliğimizin ana umdesi olmalıdır."

TÜ ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında işbirliği protokolü

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Trakya Kalkınma Ajansı arasında mesleki ve teknik eğitim temasıyla iş birliği protokolü imzalandı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2019 Yılı Mesleki ve Teknik Eğitim Destek Programı kapsamına alınan "Abiye Giyimde Drapaj Tekniği ve Model Uygulama Eğitimi" projesinin imzaları atıldı.

Ajansın Edirne ofisinde düzenlenen imza töreninde konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, kurumlar arasında gerçekleşen mutabakatın her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da kamu- sanayi ve üniversite iş birliğinde Edirne'yi lokomotif şehir haline getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını, bu kapsamda çeşitli alanlarda iş birliklerine ve yeni iş alanlarına kapı aralayacak projelere imza attıklarını belirtti.

İmza törenine Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Didem Tuncay ve öğretim görevlileri katıldı.

Kaynak: AA