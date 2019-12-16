16.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:32

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) "Arda Boyları" doğa yürüyüşü" düzenlendi.

EDOSK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin sınır aşan ilk ve şimdilik tek doğa yürüyüşü olma özelliğini elinde bulunduran yürüyüşün dördüncüsü, doğaseverlerin katılımıyla gerçekleşti.

Karaağaç Mahallesi'nde toplanan doğaseverler, Pazarkule Gümrük Kapısındaki işlemlerin ardından Yunanistan'a geçi. Doğa severler, Türkiye'de Meriç Nehri'ne karışan Arda Nehri'ne paralel bir güzergahta, Kastanies ve Rizia köylerinde 16 kilometre yürüdü. Yürüyüşe, Edirne'nin yanı sıra İstanbul ve Lüleburgaz'dan da katılım oldu.

EDOSK Başkanı Orkun Akman, kulübün faaliyetlerini Edirne ile sınırlı tutmayıp sınır ötesine taşıdıklarını belirtti.

Edirne'de birçok ilke imza attıklarını ve "Arda Boyları Doğa Yürüyüşü'nün Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade eden Akman, "Bu parkuru geleneksel bir etkinlik haline getirme hedefinde emin adımlarla ilerliyoruz. Bu parkuru senede bir ya da iki defa yürüyerek hem iki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekmeyi, hem de katılımcılarımızı bölgenin doğal güzellikleri ile tanıştırmayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki bu yürüyüş, ilerleyen yıllarda bir EDOSK klasiği haline gelecek ve belki de Türk ve Yunan bürokratların da katılımıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin sınırın çok ötesinde olduğuna vurgu yapılacak." diye konuştu.

TÜ'de intihal engellemeye yardımcı program eğitimi

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) tez ve makale yazımında intihal engellemeye yardımcı programların eğitimi verildi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, makale, tez ve öğrenci ödevlerinde intihal oranının tespitinde kullanılan TURNITIN ve ITHENTICATE yazılımlarının kullanımına yönelik eğitim toplantısı, TÜ Merkez Kütüphanesi Recep Zogo Konferans Salonunda gerçekleşti.

Eğitimci Kerem Özata tarafından verilen ve son sınıf lisans öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra tez danışmanı akademisyenlerin de katıldığı eğitimde yazılımlarının kullanımı ile örneklerle intihal konusu anlatıldı.

Eğitim öncesi konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurtcan, kaliteli ve iyi bir üniversite olmanın kaliteli tezler üretmek ve iyi çalışmalar yapmaktan geçtiğini belirtti.

Dijital platformların gelişmesiyle intihal ve kopyalama olaylarının tespitinin de kolaylaştığını ifade eden Yurtcan, "Geçmiş yıllarda bilgiye ulaşmak bugün olduğu kadar kolay değildi. Son 20-25 yıl içinde dijital platformların gelişmesiyle beraber kopyalama olaylarının kontrolü çok daha kolay olmaya başladı." dedi.

DOÇEK'ten yürüyüş etkinliği

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri, "Dişbudak - Karlıköy" güzergahında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

DOÇEK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dişbudak köyünden başlayan yürüyüş, mevsim normallerinin üstünde seyreden bir hava sıcaklığında patika ve orman yollarında devam etti. Farklı yaş gruplarından 69 katılımcının katıldığı yürüyüş, Karlıköy'de sona erdi.

Keşan DOÇEK Başkan Yardımcısı Aylin Akalın, evde oturmak yerine doğada olmayı seçen katılımcılara teşekkür ederek, Gelibolu'nun Tayfur köyü yakınlarında yapılacak olan doğa yürüyüşüne davet etti.

Kaynak: AA