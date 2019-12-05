05.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:24

Trakya Üniversitesi (TÜ) Hastanesinde "Doğum Öncesi Hazırlık Kursu" açıldı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, gebeliğini mutlu noktalamak ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek isteyen anne adaylarının, gebelik ve bebek bakımı hakkında merak ettiği soruların cevaplarını bulabileceği kurs, halka açık ve ücretsiz olacak.

Hastanenin 3. katındaki kadın doğum kliniği seminer odasında her ayın son perşembe günü 13.30 - 16.30 saatleri arasında düzenlenecek eğitimler, Sağlık Bilimleri Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt koordinatörlüğünde yürütülecek.

TÜ öğrenci topluluklarının etkinlik sayısı arttı

Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrenci toplulukları, düzenledikleri etkinlik sayısını artırdı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2019 -2020 Akademik Yılı'nda, uzun süredir faaliyette bulunmayan pasif 25 öğrenci topluluğu kapatılırken, 7 yeni öğrenci topluluğu kuruldu. Bu güncellemeyle topluluk sayısı 84'e düşerken, bir önceki yıl 115 olan etkinlik sayısı ise artış göstererek 236'ya ulaştı.

TÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, öğrencilerin ilgilendikleri, kendilerini ifade edebildikleri ve geliştirebildikleri toplulukların faaliyetlerinden memnun olduklarını belirtti.

Öğrencilerin azimli ve özverili çalışmalarını desteklediklerini belirten İşçimen, "İmza attıkları önemli çalışma ve başarılarla akademik ve bireysel gelişimlerini sürdüren öğrencilerimiz, üniversitemizi, katıldıkları her platformda başarıyla temsil ediyor. Öğrenci kulüplerimizin etkinlik sayısının yüzde 100'ün üzerinde artış göstererek 236'ya ulaşması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve üst yönetimimizin koşulsuz desteğini somut bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA