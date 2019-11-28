28.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:38

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı"na katıldı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tabakoğlu, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından bu yıl, "İyi Yönetim İlkeleri ve Ombudsmanlık" temasıyla düzenlenen "2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı"na katıldı. Tabakoğlu konferansla ilgili yaptığı açıklamada, birçok ikili görüşme gerçekleştirdikleri konferansın son derece verimli geçtiğini belirtti.

Toplantıya 60 ülkeden 150 temsilcinin katıldığını ifade eden Tabakoğlu, "Kamu Denetçiliği Kurumunu devletin en iyi çalışan kurumlarından biri haline getiren Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un daveti üzerine katıldığımız toplantıda kendileri ile bir araya gelerek Trakya Üniversitesine verdikleri destek için teşekkürlerimizi ilettik. Toplantıda ayrıca Bulgaristan Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu Başkanı Ana Dzhumalieva ile bir araya gelerek ortak bir proje gerçekleştirilmesi konusunda fikir alış verişinde bulunduk." diye konuştu.

İba'ya ziyaretler devam ediyor

AK Parti Edirne İl Başkanlığına atanan Belgin İba'ya ziyaretler sürüyor.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Belgin İba'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Bülbül, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, eski AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, köy muhtarları, siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında bulunduğu isimler, İba'yı ziyaret ederek görevinde başarı diledi.

İba da ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına yapacağı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Çocuk korosu konser verecek

Edirne Belediyesi Çocuk Korosu, "Çocuk Kalbimizden Ezgiler" isimli konser verecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenecek konserde, koro, en güzel ezgileri Edirneliler için seslendirecek.

Şef Yaşar Özel yönetiminde gerçekleştirilecek konser, 30 Kasım Cumartesi saat 16: 00'da Devecihan Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenecek.

Kaynak: AA