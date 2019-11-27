27.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:25

İpsala'nın kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Her Yönüyle İpsala Sempozyumu", Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İpsala'nın köklü bir tarih sahip olduğunu belirtti.

Sempozyumun ilçeyle ilgili yapılacak çalışmalara katkı vereceğini aktaran Tabakoğlu, sempozyumda ilçenin tarihi, coğrafi ve biyoçeşitlilik gibi farklı yönlerinin ayrıntılı ele alındığını kaydetti.

Sempozyuma, İpsala Kaymakamı Enis Arslantatar, CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, oda ve borsa temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Trakya Üniversiteler Birliği IV. Lisansüstü Öğrenci Kongresi

Trakya Üniversiteler Birliği IV. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversiteler Birliği tarafından lisansüstü öğrencileri bir araya getirebilmek amacıyla düzenlenen Lisansüstü Öğrenci Kongresi'nde, Trakya Üniversiteler Birliği'ne bağlı üniversitelerde eğitim alan lisansüstü öğrencilere ait sözlü ve poster bildirileri paylaşıldı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış programında konuşan Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, kongreye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri alanlarında olmak üzere toplam 104 adet poster ve sözlü sunum 14 farklı oturumda gerçekleştirilecek. Katılımcılar, bu platformda pek çok alanda belirledikleri konuları kendi perspektiflerinden yorumlayacak. Buradan çıkacak bildirilerin çok daha faydalı evrelere gideceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kongreye, Trakya Üniversitesi'nden Trakya Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Meşe, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan, Balkan Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akyay, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Hacı Ali Güleç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Aşçılık programı öğrencilerinin başarısı

Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, "Anatolian Salon Culinary Competitions" yarışmasında farklı kategorilerde ödüller kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, aşçılık programı öğrencileri, bireysel kategoride altın madalya elde ederken ekip yarışmasında klasman birinciliği elde etti.

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı ve Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğr. Gör. Burak İşçimen, öğrencilere yeteneklerini göstermeleri için imkan ve fırsatlar sunmaya çalıştıklarını belirterek, öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin uluslararası yarışmada elde ettikleri başarıyla Türkiye ve Edirne'yi gururlandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin eğitimlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz her destek, sadece Üniversitemize değil, kentimize ve Ülkemize de önemli katkı olarak dönüyor. Meslek yüksekokulumuzun tüm birimleri ve sahip olduğumuz geniş imkanlarla kentimizi, üniversitemizi gastronomi ve gastronomi turizmi konusunda hak ettiği noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz. Biz üniversite olarak, gastronomi turizmiyle, Edirne ve Osmanlı mutfağı ile yakından ilgileniyoruz. Edirne'nin ve Osmanlı mutfağının zenginliklerini tüm dünyaya duyurmak önceliklerimiz arasında."

Arda Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yeşim Yeşiloğlu da öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA